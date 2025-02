George Harris vuelve a hablar de Viña: “Estoy pasando por un momento difícil. Aquí nadie se está haciendo la víctima”

George Harris, comediante venezolano que debutó estrepitosamente en el Festival de Viña, ya está de regreso en Miami. A su llegada a la ciudad estadounidense, emitió declaraciones a Telemundo 51, en las que aseguró que no debió aceptar la invitación para el certamen viñamarino.

“Tuve una experiencia bastante rara, bizarra, que no se la deseo a ningún artista internacional, la verdad (…) Hay muchas cosas que se han mezclado en esta situación, muy incómodas, yo no debí aceptar la invitación a Viña, porque yo recibí muchas amenazas de que eso iba a pasar”, dijo.

Además, el comediante se descargó en X, con una serie de posteos que no hicieron más que acrecentar las polémicas en torno a su figura. “¡Muchachos no es FOME es BOICOT! No es FOME, es Xenofobia. Vamos a llamar las cosas por su nombre. #FestivalViñaDelMar”, escribio.

La noche del miércoles, también se refirió a su actual estado, asegurando que está pasando por un momento complejo. “Les digo que estoy organizando un live que haré en los próximos días, pero quiero que bajen las aguas, no voy a dar entrevista a nadie en este momento porque creo que estoy pasando por un momento difícil, dolido (…) Aquí nadie se está haciendo la víctima”.

“Ya estoy en mi casa, ordenando ideas para poder después contarle las cosas como pasaron, sin ofender a nadie, sin dividir a nadie. Quiero de una manera sosegada poder hablar a todos ustedes y por eso a veces hay que esperar que el agua baje. Cuando las emociones están muy escarpadas uno dice cosas que no debe decir y después se arrepiente, lo que no quiero es seguir arrepintiéndome de cosas que dije”, aseguró en sus historias.

El humorista también entregó unas palabras a la prensa. “Para todos los periodistas que me han llamado y me siguen llamando, tengo el teléfono reventado de mensajes de productores de radio, televisión, diarios y gente querida que me quieren en una rueda de prensa para poder dirigirme a la gente, quiero que la gente sepa mi versión de la historia”.

“Simplemente, son días complicados porque yo también soy ser humano y a la persona que no le haya pasado una situación como esa, yo de verdad no se la deseo ni a esa persona ni a su familia, menos a un artista. No es una situación cómoda ni de risa, queda uno dolido. Hay un duelo que uno vive, yo trabajé mucho tiempo para esto y lamentablemente no se pudo realizar todo lo que llevé para la gente que estaba en la Quinta Vergara y en sus hogares disfrutando del show”, cerró George Harris.