“El loco no tenía idea que iba a salir Presidente”: el ácido chiste de Juan Pablo López sobre Gabriel Boric

Juan Pablo López fue el encargado de hacer reír al a todos los presentes en la Quinta Vergara esta noche y durante su rutina, hizo chistes sobre el presidente Gabriel Boric, la delincuencia y otros temas relativos a la contingencia.

Juan Pablo López FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

En ese contexto, López dijo: “Boric, cuando salió Presidente, se fue a vivir al barrio Yungay, un barrio histórico en Santiago, atacado por la delincuencia. Yo pensé y muchos pensamos que cuando él se iba a ir a vivir a ese barrio, que la delincuencia se iba a acabar, por lo menos en ese barrio. Y la huea está peor. Hay balazos al lado de la casa del presidente”

Luego continuó: “Sabí que un día va a salir Boric por la puerta hablando con la prensa. ¡Estamos aburridos con la delincuencia! ¡Que alguien haga algo! ‘A guata pelá' con un fusil hechizo. ¡Me acaban de robar la bicicleta! ¡Saquen a los milicos! ¡Necesitamos una zanja! ¡Con mi general no pasaba esto!“, dijo.

Mientras el público reía a carcajadas, el comediante aprovechó de bromear sobre los atuendos que usa el presidente: “Que lo haga bien o lo haga mal no es culpa de él, es culpa de nosotros, porque el loco no tenía idea de que iba a salir presidente, no tenía ni idea, salió presidente, fue a Johnson’s a comprarse una weá. Dijeron -los vendedores-, ‘mira tenemos toda una oferta pero tiene el cierre malo’, -y Boric- dijo ‘dame esa huea’”.