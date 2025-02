La historia de la última aparición en TV del “Negro” Piñera en la gala del Festival de Viña

Fue uno de los momentos claves en la transmisión de la Gala del Festival de Viña, celebrada en el Sporting Club de la ciudad jardín el pasado 21 febrero. La aparición de Miguel “Negro” Piñera, quien cantó por última vez en televisión, antes de su muerte.

En la ocasión, Piñera cantó acompañado por la banda del Festival, dirigida por el músico Roberto López, que interpretó música en vivo durante toda la jornada. Una experiencia que lo tuvo cantando Un beso y una flor y su clásico hit La luna llena.

“La producción lo invitó a cantar -recuerda López en charla con Culto-. Nosotros fuimos la banda que musicalizó la gala completa. Teníamos un par de shows musicales y entre ellos nos comentaron que querían invitar al negro".

López llamó al “Negro” y rápidamente lograron una buena conexión. “Empezamos un ping pong de mensajes y de feedback, creamos una relación, no sé si de amistad, porque no, pero sí musical. Hubo buena comunicación, muy buena onda y con ganas de querer hacer música”.

Así comenzaron a trazar la presentación, la que tuvo varias ideas hasta llegar a la que finalmente vio la gente, un pequeño medley. “El Negro quería mostrar una cosa, después quería mostrar algo más rockero y después como que fuimos dando vueltas por varias cosas, hasta que llegamos como medley, cortito, pero muy bonito. Después lo vi en la tele y me encantó cómo salió, me encantó cómo él lo vivió también”, apunta López.

En el medley incluyeron Un beso y una flor, el clásico tema de Nino Bravo, que a su vez tiene una historia con el Festival de Viña, pues el español se presentó allí en 1971.

Cristobal Basaure/Aton Chile

“Esa canción la eligió él -cuenta Roberto López-. Y cuando la eligió, a mí me llamó mucho la atención, como que le dije: ¿En serio, negro?. Y me dijo: Sí, güey. Entonces le dije, ‘vamos pos, negro, vamos contigo a todas’. Así que le hicimos una versión muy bonita, una versión más moderna, que también lo hiciera sentir más fresco a él".

También sumaron La luna llena, el inmortal hit que el “Negro” impuso en los ochenta. “Esa la propusimos en conjunto, porque le dije: ‘te la voy a refrescar’, y me dijo: ‘Sí, haga lo que quiera, para adentro’. Salió buena esa versión, se le hicimos más pop, nosotros todos lo hacemos un poquito más pop, es como la sonoridad que estamos trabajando nosotros. Pero el negro estaba feliz, estaba súper contento”.

El “Negro” alcanzó a ensayar junto a la banda del Festival de Viña dirigida por López. “Nos fue a visitar, ensayamos en el Teatro de la Escuela Moderna de Música. Fue a un ensayo que pactamos con él. Llegó, cantó con nosotros, nos tuvo muertos de la risa una hora, imagínate. No paraba de tirar tallas, estaba con mucha energía, cantó con nosotros, nos hizo un par de sugerencias musicales. Estaba muy activo”.

Fue en ese ensayo, en que el “Negro” escuchó la versión de Un beso y una flor que había preparado López y la banda. “Cuando él fue al ensayo también lo percibió y le encantó la versión. La escuchó y dijo: ‘¡Guau! ¿qué es esto?‘“.

Y así lo mostraron en la gala. Según López, vio al “Negro” muy feliz por la situación que estaba viviendo. “Creo que lo hicimos muy feliz y él me lo repitió incansablemente, que estaba feliz con participar y de poder hacer música. Él amaba hacer música y estaba muy feliz. A mí me decía: Tengo el honor de que ustedes me acompañen, y nosotros le decíamos, al revés, nosotros no habíamos nacido, tú ya cantabas y eres parte de una enciclopedia musical del país. Y finalmente, los afortunados fuimos nosotros de poder haber estado en este último proceso”.

Para el músico, la intempestiva muerte del “Negro” lo lleva a una reflexión. “Me quedo con la idea en el corazón de que me agradeció tanto haber tocado con él, haber hecho música, que era lo que a él más le gustaba. Me siento privilegiado de haber participado en su último momento con algo tan bonito musical también”.