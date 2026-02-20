SUSCRÍBETE
    A días de su presentación en Viña: se estrena documental con la trastienda del show Red Bull Symphonic de Pablo Chill-E

    El material audiovisual muestra el proceso de cómo se llevó a cabo el concierto que reunió a la estrella chilena del trap y una sinfónica. Ya está disponible en el canal de YouTube de TVN.

    Por 
    Equipo de Culto

    El pasado 5 y 6 de septiembre de 2025, se llevó a cabo por primera vez en Latinoamérica Red Bull Symphonic, debutando en Chile junto a Pablo Chill-E y televisado para todo el país a través de las pantallas de TVN. Junto a una orquesta dirigida por Gabo Paillao, el concierto estuvo conformado por 18 canciones del artista urbano, uno de los más influyentes del género.

    Este concierto que se realizó desde el Teatro Corpartes a tablero vuelto, con entradas agotadas, llegará a partir de las 13:00 horas de este viernes 20 de febrero en formato cortometraje “Red Bull Symphonic Pablo Chill-E, El Documental”. A través del canal oficial de TVN en YouTube, será posible ver cómo se llevó a cabo todo el proceso, hito que marcó un antes y un después en la carrera de Pablo Chill-E.

    “Fue un hito super importante para mi carrera. Recuerdo que empezamos en un estudio con cajas de huevo, con un micrófono que no valía ni 100 lucas y terminamos haciendo un Red Bull Symphonic” señaló Pablo.

    El director Gabo Paillao comentó: “Para mí Pablo es el máximo referente de trap chileno. Es el primer artista que logró hacer sonar el trap como tiene que sonar, con las letras, música y contenido. Cuando me presentaron el proyecto yo conocía perfectamente su música y como tenía que sonar”.

    Parte del repertorio rearmado para Red Bull Symphonic junto a Pablo Chill-E, estuvieron presentes canciones como “My Blood”, “Dale tu kolin”, “Vibras”, “Jaguar”, “Desahogo”, “Singapur”, “Hablamos Mañana” (colaboración junto a Bad Bunny), un mix de temas en homenaje a Galee con “Big Cut”, “Mami no estés triste” y “Nube”, y un explosivo cierre con el súper éxito “Shishgang” .

    La orquesta acompañada de grandes músicos nacionales con instrumentos de cuerdas y vientos, también contó con batería, bajo, guitarra y piano. El show completo está disponible en el canal oficial de YT de Pablo Chill-E.

    Red Bull Symphonic ha recorrido el mundo con icónicos espectáculos. Desde Egipto, Australia, Grecia, entre otros países, tomando el género musical del público local de cada país y convirtiéndolo en un viaje de sonidos y sinfonía instrumental en vivo.

    Chile fue el pionero de este espectáculo en territorio latino, luego se realizó el 26 de septiembre de 2025 en Argentina, con Trueno en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

