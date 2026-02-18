Andrea Bocelli regresa a Chile: realizará show en el Estadio Nacional

Durante la jornada del 18 de febrero, Bizarro Live Entertainment anunció que el legendario cantante italiano Andrea Bocelli realizará un concierto en Chile el 20 de abril de 2026. Este será parte de su gira mundial para celebrar el aniversario de 30 años de Romanza, el álbum que lo catapultó a la fama mundial.

El show, titulado Romanza World Tour 2026, se realizará en el Estadio Nacional y promete tener a la gran figura de la música italiana interpretando sus más grandes éxitos, como Con te partirò, Vivo per lei y The Prayer, entre muchos otros.

Andrea Bocelli es uno de los artistas más exitosos y conocidos de la música clásica, con más de 85 millones de discos vendidos a nivel mundial y 20 mil millones de reproducciones en todo el mundo, además de numerosos premios entre los que se incluyen un Globo de Oro, siete Premios Clásicos BRIT y siete Premios de Música Mundial, además de muchas nominaciones a los Grammy.

Extraída de El Mostrador

El evento tendrá el esperado regreso del cantante a Chile, luego de su histórica presentación en el Festival de Viña del Mar de 2024, cuando rompió el récord a la mayor cantidad de músicos sobre el escenario de la Quinta Vergara (114 personas). Su hijo, el cantante Matteo Bocelli, también intentará conquistar al “monstruo” este domingo 22 de febrero, con su propio concierto en la próxima edición del certamen.

Las entradas al concierto estarán disponibles en preventa para clientes BancoEstado desde el lunes 23 de febrero a las 10:00, mientras que la venta general se llevará a cabo desde el miércoles 25 de febrero a las 10:30 o cuando se agote el stock de la preventa.