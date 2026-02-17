Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”

Como un rayo incendiando la pradera, el riff de Ride the Lightning suena al final de Megadeth, el nuevo álbum que se anticipa como el último del legendario grupo liderado por Dave Mustaine.

Se trata de una versión de Megadeth para la canción que da título al álbum de Metallica de 1984. Aunque no fue grabado por Mustaine en las filas de Metallica, sí es parte de su historia al figurar en los créditos de composición, junto a James Hetfield, Lars Ulrich y Cliff Burton.

Metallica en los días de KIll'em all. De izquierda a derecha: Cliff Burton, Lars Ulrich, James Hetfield y Dave Mustaine.

La canción fue grabada como un bonus track por sugerencia de la gerencia del grupo, según detalló Billboard. “Fuimos a hablar con los chicos (de Megadeth)”, contó Mustaine. “Cuando empezamos, les dije: ‘Tenemos que ser tan buenos o mejores que el tema original’, y solo había unas pocas maneras en que podríamos haber mejorado la canción, porque es una gran canción”.

Tal como ha detallado en otras entrevistas, Mustaine detalló que la idea era de alguna forma honrar su propia historia musical. “Solo quería hacer lo correcto”, dijo el musico. “Quería respetar a James y cerrar el círculo con esos chicos con esa canción, y simplemente mostrar mi respeto por el tiempo que pasé en la banda”.

Siempre orgulloso de su trabajo, Mustaine da a entender que siente esa canción como propia. "Fue genial cuando la escribí con James (Hetfield), fue genial cuando la regrabaron, y fue genial cuando la desarmamos y la volvimos a armar ahora para el nuevo álbum de Megadeth".

En la nota de Billboard, se comenta que el grupo incluirá 4 temas del nuevo disco en sus sets de directo. Consultado al respecto, Mustaine señaló que espera tocar Ride the Lightning “en algún momento”.

Como sea, aunque se anunció como una gira de despedida, Mustaine asegura que desea llegar hasta el final. “Ya se acerca el momento, pero ahora mismo todavía puedo tocar y quiero terminar en la cima. Si siento que empieza a resentirse, entonces será cuando llegue el final y probablemente me plantee cambiar de vida”.

Megadeth se presentará en Chile, como parte de su gira de despedida el próximo 4 y 5 de mayo en el Movistar Arena.