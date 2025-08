Anna Torv, protagonista de Mindhunter: “Wendy fue un gran personaje, pero era muy dura y racional”

Mindhunter tuvo sólo dos temporadas, una en 2017 y otra en 2019. Cuando el futuro de la serie de Netflix aún no estaba totalmente claro, la actriz Anna Torv, una de sus protagonistas, se comprometió con un nuevo proyecto televisivo, sin imaginar que esa ficción le otorgaría una posibilidad que el thriller dirigido por David Fincher no le permitió con la psicóloga Wendy Carr: concluir apropidamente el arco de su rol.

“Wendy fue un gran personaje, pero era muy controlada, dura, racional”, señala en conversación con Culto. La actriz advierte que percibió a su siguiente papel, la presentadora de noticias Helen Norville, como la antítesis. “Uno tiende, consciente e inconscientemente, a sacudirse el personaje que interpretó previamente”, explica al hablar acerca de su rol en The newsreader, serie que comenzó a filmar en su natal Australia tras la pandemia.

Desde su país de origen, comenta: “Lo glorioso de interpretarla es que cada tanto tiene que recuperar la compostura cuando la cámara está rodando, pero luego explota. Siempre sentí que Helen es como una niña, las emociones están siempre en la superficie, tanto en la felicidad como en la tristeza. Nada está reprimido. Amé interpretar a Helen porque me enseñó a no guardarme todo, y no sé si volveré a tener la oportunidad de abordar un personaje así. Valoré cada minuto”.

La actriz de Fringe habla en pasado porque el tercer y último ciclo de The newsreader debutó en febrero en Australia (y acaba de llegar a Latinoamérica a través de la plataforma Universal+). La serie comenzó en 1986 y la tercera entrega se desarrolla a lo largo de 1989, un período de tiempo en que evolucionó tanto su personaje como la visión del resto en torno a ella.

“Me siento muy satisfecha de que se estrene la tercera temporada, porque hay muchos tópicos que abordamos y que teníamos en mente desde la primera temporada. En cuanto a la vida de Helen, una de las cosas que quería mostrar y que me parecía interesante es cómo cambió la percepción sobre ella”, plantea la nominada a los Emmy por The last of us.

Y se detiene en el contexto en el que se desarrolla la historia, una época donde la protagonista debe lidiar con una seguidilla de barreras: “En la década del 80 había mucho estigma, por eso en la tercera temporada, como sabíamos que iba a ser el final, quisimos mostrar que hay esperanza. No es fácil, pero puedes lidiar con lo que pasa en tu mente (...) Helen llega a un lugar en el que puede eludir las reacciones negativas y se pregunta por sus límites, deja de reaccionar como en las primeras temporadas y ahora la vemos calma, respirando, y eso me encanta porque su costado dramático no está tan presente como su lado más seguro. Eso fue muy satisfactorio”.

Uno de los ejes del drama sigue siendo la dinámica de la protagonista con Dale Jennings (Sam Reid), quien llegó al noticiero como periodista junior, luego se consolidó como su productor y posteriormente se transformó en su pareja.

“Ellos son almas gemelas, tienen que estar en la vida del otro, están destinados a eso, no se juzgan, se ofrecen una red de seguridad que el resto del mundo no les da. Eso es muy especial y poderoso, y en la tercera temporada los vemos encontrándose a sí mismos con el apoyo mutuo siempre. Yo los amo. Esa relación es lo que hace a la serie, y creo que resolvimos su vínculo sin caer en lugares comunes. Les hicimos justicia a estos personajes”, sostiene.

La producción quedará asociada a grandes recuerdos porque llegó en un momento decisivo de su trayectoria y por las particularidades de la historia. “Es una de las series favoritas que hice por una multitud de razones”, expresa, junto con subrayar: “Ella tiene una brújula moral muy fuerte, es muy humana y siempre se mira a sí misma en el espejo. Voy a extrañar esa cualidad que Helen tiene de poder manifestarse cuando así lo siente, y sí, efectivamente es uno de mis personajes favoritos de toda mi carrera”.

-¿Qué aprendió sobre periodismo y las dinámicas de la relaciones humanas después de hacer estas tres temporadas de The newsreader?

Aprendí mucho. Es curioso, porque hace unos años interpreté a una periodista de diario en una serie llamada Secret city, y me reuní con un grupo de periodistas políticos. Por lo tanto, cuando empecé a filmar The newsreader ubiqué a Helen en el lugar de presentadora más que de periodista, como que era un rostro. Pero cuando tuve que empezar a ensayar con el apuntador, la mujer que me ayudó me contó que ella había sido periodista en los 80. Me compartió lo que implicaba estar detrás del escritorio, y advertí que era claro que Helen era una periodista, que es todo parte de una misma pieza.

“Todos los periodistas tienen que trabajar muchísimo y tener esa integridad periodística, esa personalidad para defender el artículo. Son muchos pasos antes de sentarse en el escritorio, es una amalgama de cosas. La serie cambió esa perspectiva que tenía por completo. Al mismo tiempo, noté cómo los periodistas tienen que tener esa vocación para poder seguir una historia, para poder ponerle el micrófono a alguien y hacer preguntas difíciles. Esa es la integridad periodística, porque si no haces esa clase de preguntas, ¿cuál es el punto?”.

-¿Cómo recuerda su último día en el set de The newsreader?

Aprecié cada momento porque esta es una de las series favoritas que hice por una multitud de razones, pero principalmente porque trabajé con un equipo creativo con el que compartíamos los mismos gustos. Todos trabajamos de manera vigorosa pero sin presiones. No había batallas, sino que nos permitíamos probar cosas con libertad. Fue una alegría absoluta, un placer haber podido ser parte de esta serie. Si bien me dio cierto miedo abordar este proyecto al comienzo, sabía que tenía que hacerlo. Me siento muy feliz de haber podido tener esta experiencia. The newsreader marcó mi carrera profesional y fue un placer hacerla.

-¿Está interesada en seguir dividiendo su carrera entre Hollywood y Australia? ¿Qué encuentra en su ciudad natal que no encuentra en Los Angeles?

Después de muchos años viviendo en Los Angeles, decidí volver a Australia principalmente para estar más cerca de mi familia. Fue una decisión que tomé especialmente después de la pandemia, cuando empecé a valorar de otra forma la conexión con los míos y la calidad de vida. En Australia encontré una sensación de equilibrio que me hacía falta: la vida cotidiana es más sencilla, más conectada. No descarto seguir trabajando en proyectos internacionales, pero por ahora estoy feliz de poder hacer lo que amo desde casa, rodeada de gente que conozco de toda la vida.