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    Asistentes del show de Sabrina Carpenter en Lollapalooza denuncian quemaduras

    Por redes sociales, asistentes reportaron haber sufrido quemaduras cuando lanzaron los fuegos artificiales en el escenario. La productora Lotus, encargada del evento, ha comunicado que atendieron a tres personas por quemaduras leves. “Picaba como nunca”, escribió un usuario de TikTok.

    Por 
    Daniel Cañete

    El show de Sabrina Carpenter en Lollapalooza cerró a lo grande, con fuegos artificiales en el cielo del Parque O’Higgins. Sin embargo, en ese momento, algunos asistentes reportaron sufrir quemaduras. Una espectadora subió un video a TikTok preguntando por la situación. “¿Alguien sabe qué era lo que caía de los fuegos artificiales que dolía y picaba tanto?”.

    @crsstxl222

    Al final del show de sabrina todos tapándose por lo que caíaa. #lollapaloozachile #sabrinacarpenter #lotus #Lotus

    ♬ sonido original - Crss

    Usuarios por redes sociales comentaron la publicación, ya que habían experimentado algo similar. “Me quede ciega como por dos minutos”, “Porfa hagamos un reclamo” y “Picaba como nunca” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video. Además, la autora de la grabación explicaba que a una persona la chaqueta le quedó con “puntitos de quemado”.

    Según T13, la productora Lotus, encargada del evento, recibió tres personas con atenciones en el puesto médico por quemaduras leves. Además, señalaron que “El trabajo con pirotecnia siempre es meticuloso, realizado por expertos, de acuerdo a la legislación y fiscalizado, solicitamos reforzar la revisión del set up”.

    Esta situación fue después de la presentación de Sabrina Carpenter el día viernes 13 de marzo. Un show que era de los más esperados por los fanáticos y que cerró la primera jornada de Lollapalooza.

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    Más sobre:lollapalooza2026Sabrina CarpenterParque O'HigginsTikTokQuemadurasFuegos ArtificialesMúsicaMúsica Culto

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