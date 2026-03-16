Asistentes del show de Sabrina Carpenter en Lollapalooza denuncian quemaduras

El show de Sabrina Carpenter en Lollapalooza cerró a lo grande, con fuegos artificiales en el cielo del Parque O’Higgins. Sin embargo, en ese momento, algunos asistentes reportaron sufrir quemaduras. Una espectadora subió un video a TikTok preguntando por la situación. “¿Alguien sabe qué era lo que caía de los fuegos artificiales que dolía y picaba tanto?”.

Usuarios por redes sociales comentaron la publicación, ya que habían experimentado algo similar. “Me quede ciega como por dos minutos”, “Porfa hagamos un reclamo” y “Picaba como nunca” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video. Además, la autora de la grabación explicaba que a una persona la chaqueta le quedó con “puntitos de quemado”.

Según T13, la productora Lotus, encargada del evento, recibió tres personas con atenciones en el puesto médico por quemaduras leves. Además, señalaron que “El trabajo con pirotecnia siempre es meticuloso, realizado por expertos, de acuerdo a la legislación y fiscalizado, solicitamos reforzar la revisión del set up”.

Esta situación fue después de la presentación de Sabrina Carpenter el día viernes 13 de marzo. Un show que era de los más esperados por los fanáticos y que cerró la primera jornada de Lollapalooza.