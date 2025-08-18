SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Ben Stiller se margina de la dirección de la tercera temporada de Severance

El actor y cineasta es responsable de la mayor parte de los capítulos de la elogiada serie de Apple TV+. En 2026, debido a su compromiso con otro proyecto, no podrá estar en el set del tercer ciclo.

Por 
Equipo de Culto
Ben Stiller se margina de la dirección de la tercera temporada de Severance

Severance es una de las series del momento. Su segunda temporada no sólo encantó a la crítica y al público; también arrasó en las nominaciones a los Emmy, sumando 27 candidaturas, el máximo número de la edición 2025 de la ceremonia.

Mientras sigue disfrutando de nuevos reconocimientos, la ficción de Apple TV+ enfrenta cambios. Ben Stiller, quien se desempeña como director y productor ejecutivo, acaba de anunciar que no dirigirá capítulos del tercer ciclo.

Foto: Apple TV+

Hoy Los Angeles Times reportó que, si bien el realizador ha dedicado “la mayor parte del año” a preparar la tercera temporada y a que, según él, la serie es “una verdadera prioridad” en su carrera, durante 2026 estará ocupado dirigiendo una nueva película.

Según el periódico, ese filme, su primer largometraje como director desde Zoolander 2 (2016), será una historia de supervivencia ambientada durante la Segunda Guerra Mundial y estará enfocado en un aviador que cae en la Francia durante la ocupación nazi y se une a la Resistencia francesa.

La dirección de Stiller se convirtió en uno de los sellos de Severance. Dirigió seis de los nueve episodios de la primera temporada; en tanto, se hizo cargo de cinco de los diez capítulos de la segunda. Estuvo nominado a Mejor dirección de serie de drama en los Emmy en 2022 y actualmente postula al mismo premio.

La estrella de Loco por Mary (1998) recurrió a las redes sociales para calmar la ansiedad de los fanáticos. “Llevo ocho meses trabajando a tiempo completo en la tercera temporada y no pienso irme. Tenemos directores increíbles y un equipo que crea la serie. Me encanta dirigirla y espero con ansias volver a dirigirla pronto. Siento que la tercera temporada será la mejor hasta la fecha, a medida que seguimos evolucionando”, publicó en X.

A juzgar por sus palabras, seguirá involucrado en la cocina de los nuevas entregas de la historia sobre Mark Scout (Adam Scott) y la misteriosa Lumon Industries. Un equipo liderado por Dan Erickson, creador, showrunner y guionista.

Todos los episodios de Severance están disponibles en Apple TV+.

Lee también:

Más sobre:SeriesSeveranceBen StillerApple TV+Adam ScottDan EricksonZach CherryBritt LowerTramell TillmanJen TullockDichen LachmanMichael ChernusJohn TurturroChristopher WalkenPatricia ArquetteSarah BockPremios EmmyEmmy 2025Series de CultoQue Ver

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Padrón auditado: más de 300 mil personas inhabilitadas para votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025

Tensión al máximo en el Frente Amplio: diputada Ñanco amenaza con deponer su candidatura

Rosanna Costa destaca crecimiento mayor al esperado del consumo privado y la inversión

La reaparición de Solange Huerta: exfiscal aterriza en la Defensoría Penal Pública

Madre secuestra a su bebé de 19 días desde el Hospital de Coronel tras audiencia en el Juzgado de Familia

Gobierno queda a un paso de concretar el primer contrato para un proyecto de litio en el marco de su política nacional

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

4.
Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

5.
Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Periodista de la Casa Blanca bromea con el traje de Zelensky aludiendo a “bochornosa” primera cita con Trump

Periodista de la Casa Blanca bromea con el traje de Zelensky aludiendo a “bochornosa” primera cita con Trump

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

Padrón auditado: más de 300 mil personas inhabilitadas para votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025
Chile

Padrón auditado: más de 300 mil personas inhabilitadas para votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Tensión al máximo en el Frente Amplio: diputada Ñanco amenaza con deponer su candidatura

Rosanna Costa destaca crecimiento mayor al esperado del consumo privado y la inversión
Negocios

Rosanna Costa destaca crecimiento mayor al esperado del consumo privado y la inversión

Gobierno queda a un paso de concretar el primer contrato para un proyecto de litio en el marco de su política nacional

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon
Tendencias

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

El duro análisis de Manuel Pellegrini tras la igualdad del Betis en el estreno de LaLiga
El Deportivo

El duro análisis de Manuel Pellegrini tras la igualdad del Betis en el estreno de LaLiga

Este martes comienza el segundo W15 de tenis en el Estadio Nacional

La hazaña de Catalina Lorca: a cuatro días de su bronce en los Juegos Mundiales de China, suma otra medalla en Asunción

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Ben Stiller se margina de la dirección de la tercera temporada de Severance
Cultura y entretención

Ben Stiller se margina de la dirección de la tercera temporada de Severance

Un viaje psicodélico en IA: mira el video de El Glitch de Carmen Ruiz

Una clase de amor en la nueva canción de Javier Barría

Hamas acepta plan de alto el fuego durante negociaciones en Egipto
Mundo

Hamas acepta plan de alto el fuego durante negociaciones en Egipto

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Trump promete “mucha ayuda” a Ucrania en reunión con Zelensky y líderes europeos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?