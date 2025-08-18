Ben Stiller se margina de la dirección de la tercera temporada de Severance

Severance es una de las series del momento. Su segunda temporada no sólo encantó a la crítica y al público; también arrasó en las nominaciones a los Emmy, sumando 27 candidaturas, el máximo número de la edición 2025 de la ceremonia.

Mientras sigue disfrutando de nuevos reconocimientos, la ficción de Apple TV+ enfrenta cambios. Ben Stiller, quien se desempeña como director y productor ejecutivo, acaba de anunciar que no dirigirá capítulos del tercer ciclo.

Foto: Apple TV+

Hoy Los Angeles Times reportó que, si bien el realizador ha dedicado “la mayor parte del año” a preparar la tercera temporada y a que, según él, la serie es “una verdadera prioridad” en su carrera, durante 2026 estará ocupado dirigiendo una nueva película.

Según el periódico, ese filme, su primer largometraje como director desde Zoolander 2 (2016), será una historia de supervivencia ambientada durante la Segunda Guerra Mundial y estará enfocado en un aviador que cae en la Francia durante la ocupación nazi y se une a la Resistencia francesa.

La dirección de Stiller se convirtió en uno de los sellos de Severance. Dirigió seis de los nueve episodios de la primera temporada; en tanto, se hizo cargo de cinco de los diez capítulos de la segunda. Estuvo nominado a Mejor dirección de serie de drama en los Emmy en 2022 y actualmente postula al mismo premio.

La estrella de Loco por Mary (1998) recurrió a las redes sociales para calmar la ansiedad de los fanáticos. “Llevo ocho meses trabajando a tiempo completo en la tercera temporada y no pienso irme. Tenemos directores increíbles y un equipo que crea la serie. Me encanta dirigirla y espero con ansias volver a dirigirla pronto. Siento que la tercera temporada será la mejor hasta la fecha, a medida que seguimos evolucionando”, publicó en X.

A juzgar por sus palabras, seguirá involucrado en la cocina de los nuevas entregas de la historia sobre Mark Scout (Adam Scott) y la misteriosa Lumon Industries. Un equipo liderado por Dan Erickson, creador, showrunner y guionista.

Todos los episodios de Severance están disponibles en Apple TV+.