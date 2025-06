Benson Boone lanza su nuevo álbum “American Heart”

Benson Boone, el nombre sensación del pop en los últimos años, acaba de lanzar su nuevo álbum, American Heart.

Junto a este, comparte el video de su nuevo single, Mr. Electric Blue, canción que compuso sobre su padre, dirigido por el colaborador frecuente Matt Eastin.

A principios de mes, Benson estuvo invitado al programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, en donde interpretó Momma Song y fue el primero en realizar una voltereta hacia atrás desde el escritorio de Jimmy durante la entrevista.

El mes pasado también hizo su debut en el programa Saturday Night Live, interpretando Mystical Magical y el single principal del álbum, Sorry I’m Here For Someone Else.

Además, Boone se subió al escenario principal de Coachella en el mes de abril, donde llevó como invitado sorpresa a Brian May de Queen para interpretar Bohemian Rhapsody.

Escucha American Heart a continuación