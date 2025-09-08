SUSCRÍBETE
Biblioteca Nacional celebró su aniversario 212 con importante exposición

La exhibición conmemora el centenario de la colección que José Toribio Medina reunió junto a Mercedes Ibáñez y que, en 1925, donó a la Biblioteca Nacional de Chile.

Por 
Equipo de Culto
Biblioteca Nacional celebró su aniversario 212 con importante exposición

Una invitación a conocer la historia y los artífices de una colección considerada como uno de los principales tesoros bibliográficos a nivel hispanoamericano. Eso es la exposición “El mundo en una biblioteca. Cien años de la donación de José Toribio Medina”, que se inauguró el pasado 19 de agosto en la Biblioteca Nacional, para celebrar su aniversario número 212.

La muestra es una de las actividades organizadas en el marco del centenario de la donación que José Toribio Medina, coleccionista, investigador, escritor, impresor y bibliófilo, realizó en 1925 a la Biblioteca Nacional de Chile. Se trata de una colección de más de veintidós mil volúmenes y quinientos tomos de manuscritos, que dieron origen a la Sala Medina, uno de los espacios más valiosos, bellos y emblemáticos de la Biblioteca Nacional. Esta colección ha seguido creciendo gracias a la incorporación de nuevos documentos y libros que abarcan la historia del siglo XX.

“La figura de José Toribio Medina es parte central de la historia de la Biblioteca Nacional, y por lo mismo, esta muestra uno de los hitos para celebrar el aniversario 212 de esta institución”, dijo la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, según presenta un comunicado. Agregó que, “como una de las primeras instituciones de la República y el principal centro bibliográfico del país, resulta fundamental emprender acciones como esta, ya que ponen en valor el inmenso patrimonio que resguarda este espacio”.

La directora de la Biblioteca Nacional, Soledad Abarca, también se refirió a la importancia de esta muestra. “Es muy significativo que los 212 años de la Biblioteca Nacional los celebremos con esta exposición. La figura de José Toribio Medina es central para nuestra institución, tanto por la importancia y trascendencia de su colección como por la sala que lleva su nombre, que es uno de los lugares más visitados y valorados por nuestros usuarios. Esta es una oportunidad para conocer más de este notable intelectual y, también, de reflexionar sobre materias como el valor social de las bibliotecas”, señaló.

Macarena Ríos, curadora de la muestra explica en el mismo texto que “esta exposición pretende mostrar la historia de una de las colecciones más importantes del continente, de los individuos que contribuyeron a conformarla, junto a los desafíos que experimentaron y las posibilidades que ofrece el acervo que reunieron. Es un esfuerzo por historizar nuestro patrimonio. Además, esta exposición es evidencia de que la Sala Medina es un lugar al que constantemente se vuelve, con nuevas preguntas, y cuyos libros, documentos, decoración y diversas huellas ofrecen variadas y complejas respuestas para los ciudadanos y ciudadanas”.

Sobre la exposición

La exhibición consta de dos partes: una muestra en el salón Marta Cruz Coke, donde se cuenta la trayectoria de Medina, sus oficios, la manera en que fue moldeando sus intereses, los contactos que estableció y los vaivenes de su colección. La segunda parte, en la Sala Medina, se trata de una muestra en la que distintos investigadores seleccionaron un objeto de la Sala para mostrar la heterogeneidad, los valores y proyección de los materiales que se reúnen ahí. Además, se exhiben algunos de los bocetos en que se ensayaron los murales que hoy decoran el lugar.

Asimismo, en la muestra se pueden apreciar algunas piezas del vestuario de Medina que se encontraron en la Biblioteca y que fueron restauradas especialmente para la exposición, junto a un video explicativo del proceso. Se exhibe, también, la rueda de imprenta y documentos personales que revelan aspectos de su vida familiar y como estudiante, junto a fuentes que reflejan su trabajo y la manera en que se investigaba, entre ellas, sus libretas de viajes y manuscritos. Además, la muestra cuenta con una serie de objetos prestados por el Museo Nacional de Historia Natural, como un fósil y otras piezas antropológicas, que permiten adentrarse en otros intereses de Medina.

La exposición “El mundo en una biblioteca. Cien años de la donación de José Toribio Medina” permite adentrarse en el contexto cultural en el que Medina se desenvolvió, el método con que realizó sus trabajos y los vínculos que estableció con intelectuales, políticos y con instituciones de diversos países, circunstancias que influyeron en su quehacer. Además, la muestra permite reflexionar sobre la relación de las sociedades con su pasado, las condiciones en las que se desarrolla la actividad cultural y científica, el valor social de las bibliotecas para entender la historia y el presente, y la manera en la que se construye nuestro patrimonio cultural común.

