Culto

Cristián Campos por quiebre con sus hijos tras denuncia de Di Girolamo: “Tomaron una decisión que parece irreversible”

El actor hizo especial énfasis en el actuar de sus hijos frente a la acción de la psicóloga, señalando que "si tu hermana amenaza con hacerse daño, ¿qué libertad tienes tú para darle la espalda y decir ‘voy a suspender el juicio, esperemos que los tribunales decidan’?".

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

En una extensa entrevista con OnlyFama, el actor Cristián Campos abordó la compleja relación con sus hijos Pedro y Antonio, marcada por la exposición mediática y el contexto de la denuncia que recibió por supuestos abusos sexuales por parte de Rafaella Di Girolamo, hija de su expareja, Claudia Di Girolamo.

Es una sensación humillante, te anula psicológicamente”, afirmó Campos, refiriéndose al impacto que causó la denuncia en su vida. Según relató, sus hijos crecieron junto a su hermana y “saben cuáles fueron sus características psicológicas y el tipo de problemas que tenía”.

El actor hizo especial énfasis en el actuar de sus hijos frente a la acción de Di Girolamo: “Si tu hermana amenaza con hacerse daño, ¿qué libertad tienes tú para darle la espalda y decir ‘voy a suspender el juicio, esperemos que los tribunales decidan’?“.

Sin embargo, Campos apuntó contra la decisión de sus hijos, recalcando su absoluta inocencia, asegurando que “el juez los llama a declarar, que es el lugar donde podrían dar las pruebas que me culpabilizan, y ellos van y dicen puras tonteras”, explicó.

Sobre la relación con Pedro y Antonio, Campos aseguró: “Les di la oportunidad, les dije que podían pensar lo que quisieran, eran gente grande, podían dejarse manipular. Pero su hermana chica no tiene por qué pagar ninguna culpa por lo que creen que pude haber hecho. ‘Sean hombrecitos y háganse cargo de ella’. Esa fue la última comunicación que tuve, y no respondieron.

“Ahí a mí se me cortó el elástico, no me voy a juntar a tomar cafecito o almorzar. Tomaron una decisión que parece irreversible”, aseveró.

Campos, enfatizó su rol como padre protector y cercano, señalando que “yo siempre fui un papá muy militante, muy fanático de mis hijos, sobreprotector. Cuando esto ocurrió, ellos cortaron conmigo y yo di una última oportunidad. Me comuniqué con ellos”.

María José Prieto: “Me funaban por redes, decían que era encubridora de abusador”

Por su parte, la pareja de Campos, María José Prieto, abordó las críticas que ha recibido en redes sociales, donde la acusaron de “encubridora de abusador”.

“Me funaban por redes, decían que era encubridora de abusador, siendo que llevo 25 años luchando para que las mujeres saquen la voz. Yo fui abusada, he ayudado para que hicieran la ley de imprescriptibilidad, he ido a La Moneda en distintos gobiernos. Entonces, mujeres que no tienen idea, que no se han movido de su escritorio, diciéndome encubridora de abusado,“. declaró la actriz.

Fue el 26 de marzo de 2024, cuando Di Girolamo presentó una querella en contra de Campos por supuestos abusos ocurridos entre 1989 y 1995. La denuncia fue ingresada con patrocinio de la Fundación para la Confianza, pero el 34° Juzgado del Crimen de Santiago determinó el sobreseimiento total debido a que los hechos estaban prescritos.

Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó que “no es jurídicamente posible determinar la culpabilidad en el ilícito motivo de la querella”, y la Corte Suprema desestimó un recurso de queja presentado por Di Girolamo.

En la actualidad, el actor presento una demanda por indemnización de perjuicios, asegurando que tuvo que incurrir en tratamientos psiquiátricos y neurológicos para tratar el estrés. Asimismo, su hija, una estudiante de 15 años, también exige una indemnización a la psicóloga y a la Fundación para la Confianza.

