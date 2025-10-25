Cristián Campos y su hija presentan demanda contra Raffaella Di Girólamo y la Fundación para la Confianza

A las 10.50 del 23 de octubre, el abogado Carlos Cortés ingresó una demanda por indemnización de perjuicios en el 15° Juzgado Civil de Santiago en nombre de su representado, el actor Cristián Campos.

El documento apuntaba a las responsabilidades de la psicóloga Rafaella Di Girólamo, hija de la exesposa de Campos, quien el 26 de marzo de 2024, patrocinada por la Fundación para la Confianza, se querelló contra el actor por supuestos abusos deshonestos ocurridos entre 1989 y 1995.

La denuncia, ya prescrita en ese momento, fue recibida en el 34° Juzgado del Crimen de Santiago. El mismo tribunal determinó, por el tiempo que había pasado, el sobreseimiento total de Campos, a pesar de que los hechos por los que se le acusaban se daban por acreditados. La defensa del actor apeló y finalmente la Corte de Apelaciones de Santiago, el pasado 21 de agosto, resolvió que “no es jurídicamente posible determinar la culpabilidad en el ilícito motivo de la querella”. Di Girólamo presentó un recurso de queja en contra del fallo ante la Corte Suprema, pero no tuvo éxito. El máximo tribunal lo desestimó el 10 de septiembre.

Seis días después, en una entrevista publicada por Revista Ya, la psicóloga dijo que “sabíamos desde el principio que el caso estaba prescrito, por lo que la posibilidad de sobreseimiento era muy alta”.

Raffaella di Girolamo en Instagram.

Durante el año y medio entre la denuncia y el sobreseimiento, dice la demanda presentada por Cristián Campos, el actor tuvo que incurrir en tratamientos psiquiátricos y neurológicos para tratar el estrés que esto le provocó y que le significaron un costo de $ 20 millones de pesos aproximadamente.

El texto también detalla los perjuicios económicos que sufrió. Por ejemplo, sostiene haber dejado de percibir $ 54 millones al ser marginado de la obra de teatro Reunión de apoderados, que luego se convirtió en teleserie para Mega. Lo mismo con los papeles que perdió en las películas El tercer Reich, La ola y La fuente.

Ser excluido de esas tres producciones, argumentan, significó dejar de ganar unos $ 70 millones. El daño moral, por otra parte, lo cifran en $ 600 millones. Por todo ello, Campos y su abogado piden una indemnización de $ 794 millones a Di Girólamo y a la Fundación para la Confianza.

José Andrés Murillo en La Tercera la-cuarta

El actor no es el único demandante. La hija de Campos con la actriz María José Prieto, una estudiante de 15 años, también exige una indemnización a la psicóloga y a la organización representada legalmente por José Andrés Murillo.

El monto que pide la menor, igualmente patrocinada por Cortés, es de $ 100 millones. El documento señala que la denuncia presentada por Di Girólamo contra Campos “repercutió directamente en la menor (…), quien a la fecha de las injurias proferidas en su contra tenía 15 años, debiendo someterse a diversos tratamientos psicológicos desde marzo de 2024 hasta la fecha”.

Esta última demanda señala que “el daño moral sufrido por la menor no sólo es un efecto inevitable a la conducta desplegada por los demandados -esto es, que las injurias proferidas causarían un daño en la sensibilidad psíquica de la familia cercana a don Cristián Campos-, sino que, además, era previsible, por cual tales efectos fueron aceptados por estos”.