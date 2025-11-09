OFERTA ELECCIONES $990
    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó

    Según expresó Lagos, los atacantes habrían usado armas para realizar la encerrona a ella y su equipo. "Creemos nosotros que fue un impacto de bala que justo dio en el vidrio del lado", comentó.

    Por 
    Sebastián Escobar F.

    La mañana de este domingo, la cantante de rancheras, Alanys Lagos, acusó haber sufrido un intento de encerrona mientras se dirigía a Copiapó junto a su equipo para una presentación en la capital de la Región de Atacama.

    La situación fue dada a conocer a través de un video que la misma cantante subió a su Instagram.

    “Les quiero contar algo que nos pasó en la madrugada. Veníamos viajando de Santiago a Copiapó, y a eso de las 5.00 AM, pasamos el peaje de Tongoy y más adelante sentimos que el bus paró súper fuerte“, comenzó relatando la artista.

    “Me cuentan los chóferes del bus y la Margarita, que es nuestra tour manager, que unos encapuchados intentaron hacernos una encerrona, pero gracias a los tíos del bus no pudieron. Ellos partieron rápido y esquivaron a los tipos encapuchados", agregó la cantante.

    Según expresó Lagos, los atacantes usaron armas para realizar la encerrona: "Creemos nosotros que fue un impacto de bala que justo dio en el vidrio del lado derecho, donde iba Margarita sentada. Gracias a Dios, la bala pasó por detrás de ella. Creemos que fue una bala".

    En el registro audiovisual que compartió la artista, también adjudicó capturas de cómo quedó el vidrio del bus en el que iba junto a su equipo.

    Así, concluyó el video agradeciendo que el momento no significó perdidas ni heridos: ”Podría haber pasado algo, pero no fue así .Gracias a Dios estamos ya en Copiapó y ya preparándonos para salir a darlo todo el día de hoy en el escenario“.

