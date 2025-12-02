Casanova celebrará los 21 años de su primer disco en Sala Master

Con mucha emoción musical, recuerdos y novedades, Casanova prepara su retorno a los escenarios para celebrar los 21 años de su primer disco, en un show imperdible desde Sala Master.

A realizarse el sábado 27 de diciembre y para todas las edades, este concierto será una instancia que la formación original de la banda capitalina aprovechará para repasar íntegramente su álbum homónimo –de 2004–, en la misma locación donde fue presentado por primera vez.

La agrupación dice que esta fecha surge de “las vueltas locas y mágicas de la música”. Fue casi una casualidad. "No lo habíamos planeado intencionalmente y se dio. Para nosotros es muy especial recomenzar donde iniciamos todo y que la banda vuelva a sonar como siempre. Que se noten los 20 años de trayectoria; que la gente cante con nosotros; y que sea el puntapié inicial de todo lo que viene”.

De la misma manera, su repertorio incluirá los clásicos de siempre y nuevas composiciones, parte de su reciente EP, Sesión Estudio del Sur, grabado en agosto de este año: Debutará en vivo Soñar es peligroso durante esta oportunidad.

Recordemos que Casanova anunció a principios de agosto su retorno oficial, después de siete años. “Hoy, el plan maestro es lanzar el vinilo del primer disco (bajo el sello Beast Discos), una deuda que teníamos”, comentan. Además, preparan una gira de verano y su próxima largaduración para 2026, que trabajarán junto a Felipe “Felicaster” Castro como su productor, “lo cual nos tiene muy energizados con lo que viene”, finalizan.

Las entradas para Casanova en Sala Master están disponibles en PortalTickets con precios que bordean los 15 mil pesos. Últimos tickets a la venta.