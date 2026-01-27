Cebolla y Bodoque se presentan en Gran Arena Monticello

Los comediantes Cebolla y Bodoque, llegan a Gran Arena Monticello el próximo sábado 14 de marzo con una rutina en la que abordarán diversos temas de actualidad y anécdotas de sus ajetreadas vidas.

La dupla formada por Adrián Correa (Cebolla) y Diddier Marín (Bodoque) cuentan con una larga y destacada trayectoria en la comedia nacional, ya que formaron parte del exitoso cuarteto Fusión Humor hasta el 2023, con quienes realizaron exitosas presentaciones en todo Chile. En la actualidad el dúo realiza presentaciones de Stand Up comedy, en las que cada uno hace una rutina para finalizar juntos arriba del escenario.

De humor rápido, chistes cortos y algo de improvisación los comediantes se han ganado con creces la aprobación del público y sus rutinas se realizan en medio de risas imparables por parte de sus seguidores.

Las entradas se pondrán a la venta por el sistema Ticketmaster, desde el miércoles 28 de enero a las 11.00 horas.