Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

Este jueves 4 de septiembre fue un momento con cartel de hito para la relación entre Chayanne y Chile, de larga data desde los días de juventud en que se encaramaba en las alturas de la Quinta Vergara en un Festival de Viña de fines de los 80.

En el Movistar Arena, finalizó su residencia de ocho conciertos iniciados el 20 de agosto, todos repletos y con localidades agotadas.

En la misma presentación de anoche, el puertorriqueño ofreció un adelanto: volverá al país en febrero, tal como adelantó Culto hace algunos días. “¡Ustedes no me pueden tener abandonado tanto tiempo! De verdad se los digo", exclamó el hombre de Torero.

Casi a la par con esa promesa, la propia cuenta de Chayanne en Instagram confirmó las fechas de la versión 2026 del tour Bailemos otra vez: será el 11 de febrero en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y el 14 del mismo mes en el Estadio Nacional de Santiago. “Porque ustedes mandan, volvemos a Chile”, advierte el post.

Por ahora, está descartado un eventual regreso al Festival de Viña.

La última vez que Chayanne pasó por el coliseo ñuñoíno fue en 2012.