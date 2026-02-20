Chilevisión confirma a Dino Gordillo en el Festival de Comedia luego de supuesto beso a menor de edad en Villa Alegre

Un nuevo nombre se suma al Festival de Comedia en Chilevisión, una nueva apuesta de la señal de los festivales que combina figuras consolidadas en el humor nacional junto a nuevos talentos y con la que competirá por la sintonía con el Festival de Viña. Se trata del humorista Dino Gordillo, quien llega al certamen tras una polémica presentación en Villa Alegre en la que supuestamente besó en el escenario a una menor de edad.

Todo comenzará este sábado 21 de febrero con la participación de una pareja de “desplumados” comediantes: Kurt Carrera y Claudio Moreno. A ellos se sumarán Pato Pimienta, quien también será parte de la nueva edición del “Club de la Comedia”, y el humorista oriundo de Hualpén, Joche Vidal.

El domingo 22, en tanto, se presentará el icónico humorista nacional Bombo Fica, junto al mago y comediante Rodrigo Tolzen y, al cierre, Rodrigo González, una reconocida figura del stand-up chileno. La primera parte del festival se completa la noche del lunes 23 de febrero, cuando será el turno en el escenario de Dino Gordillo, Bodoque (Diddier Marín), la comediante Gaby del Río y Nico Pontigo.

El “Festival de Comedia” vuelve a las pantallas el viernes 27 de febrero con el clásico humor de los Atletas de la Risa, el comediante de Macul Sr. Kampos (Rodrigo Campos) y el exprofesor Angelo Soul (Ángelo Castro). El sábado 28 será el turno de los comediantes Mauricio “Mauro” Palma, Coronel Valverde (Marcelo Valverde) y la también imitadora, Rossy Rossy (Rocío Fernández).

El ciclo llegará a su final el domingo 1 de marzo con un especial del nuevo elenco del “Club de Comedia”, donde ya están confirmados Diego Urrutia, Claudio Michaux, Gonzalo “Gon” Trujillo, Lady Garfia (Jennifer Adaro) y Lis la Cubana (Liset Benítez).

El programa se emitirá estos días completamente en vivo después de la edición central de Chilevisión Noticias.