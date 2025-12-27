SUSCRÍBETE POR $1100
    Culto

    Cinco estrenos del streaming para inaugurar 2026

    Quedan unos pocos días para que termine este año, pero enero se viene cargado de buenos estrenos que ya se pueden ir anotando en el calendario del primer mes de 2026.

    Daniela Lagos Por 
    Daniela Lagos
    *His & Hers – 8 de enero – Netflix

    Seis episodios, dos estrellas y un misterio. Esa es la apuesta de Netflix para uno de sus primeros estrenos del año con His & Hers, un thriller psicológico protagonizado por Jon Bernthal (The Walking Dead, The Punisher) y Tessa Thompson (Creed, Thor).

    Ella interpreta a una reportera que decide volver al pueblo donde creció para reportear un asesinato, que está siendo investigado en el lado policial nada menos que por su ex (Bernthal). Ahí empieza un juego en que incluso ellos son sospechosos.

    *Agatha Christie’s Seven Dials – 15 de enero – Netflix

    La novela El misterio de la siete esferas, publicada por Agatha Christie en 1929, tiene una nueva adaptación de Netflix. Ambientada en una acomodada casa de campo en la Inglaterra de los años 20 donde acaba de ocurrir un misteriosos crimen y, claro, todos son sospechosos.

    Helena Bonham Carter y Martin Freeman son parte de un elenco que es liderado por una joven investigadora (Mia McKenna-Bruce), quien está determinada a resolver el misterio.

    *A Knight of The Seven Kingdoms – 18 de enero – HBO, HBO Max

    A mediados de enero llega hasta la pantalla este segundo spinoff de Game of Thrones, que busca continuar con los éxitos en el universo televisivo salido de la mente de George R.R. Martin. Ambientada un siglo antes de la acción entre los Stark, los Lannister y los Targaryen, esta historia se centra en Centrada en Ser Duncan, un ex escudero que es convertido en caballero tras la muerte de su amo, y que intenta abrirse paso en los torneos para demostrar que es digno de sus nuevos pares que lo miran en menos.

    *Steal – 21 de enero – Prime Video

    Muy lejos del mundo Game of Thrones, Sophie Turner vuelve a la pantalla en una serie ambientada en el mundo de la finanzas en Nueva York.

    Aquí Turner interpreta a Zara, una empleada anónima de una gran empresa, que se ve puesta al centro de un gran robo que ha sido planificado milimétricamente y que amenaza los fondos de pensiones de miles de personas.

    *Wonder Man – 27 de enero – Disney+

    Enero en Disney+ termina con un nuevo título del universo cinematográfico Marvel.

    Yhaya Abdul-Mateen II (Aquaman) y Ben Kingsley son los protagonistas de esta serie, interpretando a dos actores en busca de su gran oportunidad, justamente en una nueva película titulada Wonder Man. Es seguro apostar que en algún momento del proceso los superpoderes “reales” aparecerán.

