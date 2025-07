Cler Canifru publica “Santa Clarita”, su tercer álbum en estudio

En apenas 29 minutos y un total de 8 canciones, Cler Canifru deja plasmado su rock crudo y directo en su más reciente álbum en estudio. Se trata de Santa Clarita, trabajo que vino precedido por los singles “Veneno”, “Piedra o papel” y “Fragmentos temporales”. Un paso más en la carrera de una de las más destacadas representantes del rock en Latinoamérica.

Con tres álbumes publicados (K9 en 2016, Agénesis en 2019 y Unplugged en 2023), Cler ha construido una carrera sólida, consistente e intachable en menos de una década. Hoy cosecha frutos y aplausos y su más reciente trabajo, “Santa Clarita”, da muestra de ello. Con la colaboración de su banda, los músicos Francisco Meza (bajo y coros), Nacho Almarza ( batería) y Gonzalo Arancibia (guitarra), se logró un trabajo que muestra madurez, potencia y que transita entre un rock robusto e intenso y pasajes más emotivos. “Santa Clarita”, sin duda será uno de los discos favoritos del 2025.

El disco se grabó en los Estudios del Sur y Estudios Orange. La grabación, mezcla y masterización corrieron por cuenta de Cristian Mardones. Claro que la producción musical es de Cler Canifrú y Francisco Meza.

Al respecto, Cler comenta: “Todo lo que hago me parece mejorable eternamente. Tengo una relación tóxica con mis propias canciones. Con mis discos anteriores, me pasaba que apenas salían, ya no quería escucharlos más porque comenzaba mis auto-recriminaciones de qué podría haber sido mejor. Los quería, sí, pero con culpa. Con Santa Clarita lo escucho y no quiero corregirlo. Me dan ganas de volver a escucharlo”.

Referente a la simpleza y al rigor de su sonido, agrega: “Siempre renegué de las secuencias y los teclados. Era team cuarteto rockero: dos guitarras, bajo y batería. Suficiente. Pero para Santa Clarita hice todo lo que juré que no iba a hacer. Lo único que tenía claro era que, aunque sonara más moderno, tenía que sentirse tocado por humanos. Por eso grabamos en vivo, todos al mismo tiempo, en Estudios del Sur. Y en cuanto a las guitarras, necesitaba que sonaran clásicas, amplificadas y microfoneadas a la vieja usanza, pero dentro de un sonido más actual. Ese equilibrio era clave”.

El disco, que contó con el arte y el concepto visual a cargo de Estudio Médul1a (Jean Pierre Cabañas y Victoria Humeres), ya está disponible en todas las plataformas de streaming y tendrá su lanzamiento en vivo a comienzos de septiembre próximo.