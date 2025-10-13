Comienza la venta de entradas para el regreso de The Cardigans a Chile

El regreso de The Cardigans a Chile será uno de los shows que inaugurará la cartelera musical de 2026. El grupo sueco, que no ha pisado suelo local desde marzo de 2019, se reencontrará con el público nacional el próximo martes 10 de febrero en el Teatro Caupolicán.

La organización confirmó que las entradas para esa fecha estarán a la venta a través de sistema Puntoticket a partir de este martes 14 al mediodía y que sus precios irán desde los $45.000 hasta los $90.000 (más cargo por servicio).

Con más de tres décadas de trayectoria, la banda se convirtió en una de las agrupaciones más influyentes del pop-rock internacional. Temas como Lovefool, Erase/Rewind, My favourite game, Carnival y For what it’s worth se transformaron en clásicos que siguen vigentes, como se constató en sus anteriores visitas a Chile.

La agrupación se ha presentado en Espacio Broadway (Primavera Fauna 2015), Ex Oz, Teatro La Cúpula y Parque Bicentenario de Concepción (Rock en Conce 2019). Esta será la primera vez en que toquen en el icónico recinto de Santiago Centro.