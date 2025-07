Cómo Willem Dafoe aceptó el rol más intenso de su carrera: Jesús en La Última Tentación de Cristo

Martin Scorsese pretendía filmar La última tentación de Cristo durante la primera parte de los años 80. El director y el guionista Jay Cocks ya habían pulido el guión escrito por Paul Schrader, y el plan de Paramount Pictures era registrar la película en 1983. Los protagonistas serían Aidan Quinn (como Jesús) y Sting (Poncio Pilato).

El plan original se dinamitó por dos motivos: las preocupaciones del estudio en torno al presupuesto del largometraje, las quejas de grupos religiosos –en desacuerdo con lo que había propuesto el escritor griego Nikos Kazantzakis en la novela en la que se basaría la cinta– y el rechazo de algunos cines a exhibir el filme. Decepcionado tras la salida de Paramount y el colapso del proyecto, el cineasta se concentró en la realización de Después de hora (1985).

Universal Pictures/Photofest

El autor de Taxi driver (1976) volvió a arremeter unos años después. En 1987, ahora con el respaldo de Universal Studios (que se aseguró de que se comprometiera a hacer a futuro una producción más comercial, que resultó ser Cabo de miedo), finalmente pudo materializar el proyecto.

Willem Dafoe estaba de regreso de Tailandia (donde filmó Off limits, el debut como director de Christopher Crowe) cuando recibió un llamado de su agente. Martin Scorsese, quien también consideró a Eric Roberts y Christopher Walken para el papel principal, y quedó fascinado con su labor en Pelotón (1986), quería reunirse con él. Aceptó y recibió un guión que le pareció “hermoso”.

“Estaba claro que quería contar la historia desde el lado humano de Jesús; no quería que fuera exagerada. Quería traerla de vuelta al cuerpo de un hombre, y sentí que estaba listo para hacerlo”, señaló el actor en un texto escrito en primera persona para Entertainment Weekly.

Antes de tomar un vuelo a Marruecos para iniciar el rodaje, Scorsese le encargó ver El evangelio según san Mateo (1964), de Pier Paolo Pasolini, según el director, la mejor película sobre Jesús.

Sunset Boulevard

Con esa tarea hecha, Dafoe se dirigió a la África septentrional junto al resto del elenco, compuesto por Harvey Keitel (Judas Iscariote), Barbara Hershey (María Magdalena), Verna Bloom (María, madre de Jesús), Harry Dean Stanton (Saulo/Pablo de Tarso) y David Bowie (Poncio Pilato).

Realizada con un presupuesto ajustado (unos US$ 6 millones), la cinta se filmó en menos de 60 días. La producción no contaba con trailers para los actores, por lo que mientras aguardaban por sus siguientes escenas debían esperar a la intemperie.

Eso no fue un problema para el intérprete, quien estaba acostumbrado a desplegar su oficio sin contar con las comodidades de una producción hollywoodense. “Me encantaba porque hacía que todo fuera muy fluido: siempre estaba en la cámara y siempre estaba en la historia. Vengo del teatro y sigo siendo actor de teatro, así que estoy acostumbrado a trabajar con un enfoque directo y sin florituras”, indicó.

¿Sus escenas más desafiantes? Aquellas en las que Jesús está en la cruz y lidia con el dolor y la culpa. Esa parte del rodaje lo ha llevado a asegurar que La última tentación de Cristo es uno de los roles más físicos de su carrera.

Sunset Boulevard

Luego, por supuesto, está la dimensión espiritual. “Me despertó un poco. No a ninguna religión en particular ni nada, pero creo que empecé a leer más. Supongo que también por esta época comencé a practicar yoga”, indicó a The Hollywood Reporter

Conmovido por el trabajo que habían realizado, se sorprendió cuando el largometraje se convirtió en objeto de críticas que la tildaban como “blasfemia”. En países como Chile Argentina, México y Grecia incluso fue prohibido.

El propio Dafoe viviría otro episodio similar dos décadas después, cuando Antichristo (2009), de Lars von Trier, se lanzó sin calificación en Estados Unidos y fue prohibida en Francia siete años después de su estreno. Pero esa es otra historia.