    Con coreografía y al ritmo de “Conga”: así debutó Karen Doggenweiler en su segundo año en la animación del Festival de Viña

    La animadora del certamen viñamarino debutó en esta edición al ritmo de la salsa. En la jornada inaugural de su segundo año en la conducción, apostó por un vestido dorado de la diseñadora magallánica Camila Pontikas.

    Por 
    Equipo de Culto
    22 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR La animadora Karen Doggenweiler participa de la obertura del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO Hans Scott

    Los primeros minutos del Festival de Viña del Mar 2026 buscó ser una verdadera fiesta latina. Y no podía ser de otra manera en un evento que se ha autoproclamado como el más importante de la región.

    La obertura comenzó con Nico Ruiz interpretando El tiempo en las bastillas, de Fernando Ubiergo, tema ligado a la historia del certamen.

    Luego fue el turno de un bloque dedicado a Latinoamérica con Si somos americanos —original de Sergio Ortega— en la voz de Cami, para después dar paso al baile al ritmo de Conga, de Miami Sound Machine, con Princesa Alba encabezando el homenaje.

    En medio del éxito popularizado por Gloria Estefan —quien más tarde subiría al escenario para abrir los números musicales de esta edición— la animadora del Festival, Karen Doggenweiler, realizó su primera aparición en la Quinta Vergara.

    Por segundo año consecutivo, la conductora integra la dupla oficial junto a Rafael Araneda y se sumó a la celebración acompañada de un cuerpo de baile, desplegando una coreografía al ritmo del clásico de 1985.

    22 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR La animadora Karen Doggenweiler participa de la obertura del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO Hans Scott

    Un vestido dorado de diseño nacional inspirado en Atenas

    Karen Doggenweiler debutó en esta jornada inaugural con un diseño de la magallánica Camila Pontikas. La propuesta, inspirada en las raíces griegas de la creadora

    “Se trata de un vestido de silueta clásica y sofisticada, confeccionado en lentejuelas metálicas doradas bordadas sobre una delicada gasa de seda. La pieza posee un escote vértigo pronunciado, breteles finos y un trabajo de drapeado que nace desde una abertura lateral, logrando una caída fluida que se ciñe armónicamente a la figura de la animadora”, explicaron desde el equipo de Doggenweiler.

