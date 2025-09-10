Con el corazón partío: Alejandro Sanz agenda su regreso a Chile

El cantautor Alejandro Sanz anuncia su próximo concierto en Chile. El evento está agendado para el 28 de febrero de 2026, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Sanz regresa al país en el marco de la gira ‘¿Y Ahora Qué?’, que pasa por Latinoamérica entre febrero y marzo del próximo año. En el tour, Sanz fusionará sus clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, ¿Y Ahora Qué?, el que incluye temas como Palmeras en el jardín, El vino de tu boca, entre otros.

La preventa de entradas, exclusiva con un 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank comienza el lunes 15 de septiembre a las 11am con una duración de 24horas.

El martes 16 de septiembre, a las 11 de la mañana, comienza la preventa con un 20% de descuento para clientes MetLife y el miércoles 17 de septiembre, a las 11am inicia la venta general, disponible para todo público.

Todas las modalidades disponibles en Ticketmaster.cl