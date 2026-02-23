Con nuevo disco: Robbie Williams confirma su regreso a Chile

Robbie Williams, ausente de los escenarios nacionales desde 2018, volverá a Chile este 2026. Y lo hará con un nuevo disco bajo el brazo, Britpop, lanzado en enero pasado.

El artista de 52 años se presentará en el Estadio Bicentenario de La Florida el próximo 27 de septiembre.

La preventa de entradas (exclusiva para clientes Banco de Chile) comenzará este lunes 2 de marzo al mediodía, mientras que la venta general arrancará este miércoles 4 de marzo al mediodía. El proceso será a través de Ticketmaster.cl

El artista se encuentra actualmente de gira por Reino Unido. Sus sets mezclan su repertorio más clásico con las canciones de su álbum más reciente.

Entre los artistas que aparecen en Britpop se encuentran Chris Martin (Coldplay), Tony Iommi (Black Sabbath), Gaz Coombes (Supergrass), el dúo pop mexicano Jesse & Joy y Gary Barlow.

El inglés también viene de lanzar Better man: La historia de Robbie Williams (2024), una ingeniosa película biográfica que recorrió sus experiencias de infancia, su paso por Take That y su ascenso como solista. Producida por él mismo, la cinta gano elogios por su espectacular puesta de escena y por su honestidad al abordar los altos y bajos de su carrera.

Williams registra dos visitas previas a Chile: en 2006 hizo su debut en el Estadio Nacional y en 2018 estuvo en el Movistar Arena. En tanto, en 2004 fue protagonista de una recordada participación en el programa de Canal 13 Mucho Lucho.