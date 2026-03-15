Conan O’Brien se ríe de la polémica de Timothée Chalamet con el ballet y la ópera

Los Premios Oscar 2026 abrieron su ceremonia con un monólogo humorístico de su presentador, el irlandés-estadounidense Conan O’Brien. Entre las bromas que lanzó, una estuvo dirigida a Timothée Chalamet, el intérprete de Marty Supremo, en relación a sus recientes comentarios polémicos sobre la supuesta irrelevancia del ballet y la ópera.

“La seguridad en los Oscars está muy estricta esta noche. Se nos dijo que se esperan ataques de representantes de la ópera y el ballet (...). Solo están enojados de que dejaste afuera al jazz (dirigiéndose a Chalamet)” fue el chiste del presentador. Al respecto, el actor aludido reaccionó con una gran sonrisa.

Puede seguir el minuto de la gala en Culto.