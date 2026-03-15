Conan O’Brien se ríe de la polémica de Timothée Chalamet con el ballet y la ópera
El comediante norteamericano referenció la reciente controversia de la estrella de Marty Supremo, ligada a las artes escénicas, en su monólogo de apertura de los Premios Oscar 2026.
Los Premios Oscar 2026 abrieron su ceremonia con un monólogo humorístico de su presentador, el irlandés-estadounidense Conan O’Brien. Entre las bromas que lanzó, una estuvo dirigida a Timothée Chalamet, el intérprete de Marty Supremo, en relación a sus recientes comentarios polémicos sobre la supuesta irrelevancia del ballet y la ópera.
“La seguridad en los Oscars está muy estricta esta noche. Se nos dijo que se esperan ataques de representantes de la ópera y el ballet (...). Solo están enojados de que dejaste afuera al jazz (dirigiéndose a Chalamet)” fue el chiste del presentador. Al respecto, el actor aludido reaccionó con una gran sonrisa.
Puede seguir el minuto de la gala en Culto.
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