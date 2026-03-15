Premios Oscar 2026: sigue el minuto a minuto de la ceremonia

Llega la versión número 98 de los Oscar. Conducida por segundo año consecutivo por Conan O’Brien, la gala tiene a Pecadores (16) y Una batalla tras otra (13) como principales nominadas. Más abajo, con nueve candidaturas aparecen, Valor sentimental, Hamnet y Marty Supremo.

En tanto, Pedro Pascal será una de las estrellas que presentará una categoría durante la instancia. La estrella de The last of us debutó en ese rol en 2023, cuando introdujo Mejor cortometraje documental en compañía de Elisabeth Olsen.

Sigue aquí todas las claves de la ceremonia:

La primera ganadora en Mejor casting Cassandra Kulukundis (Una batalla tras otra) se convierte en la primera ganadora del Oscar a Mejor casting, categoría que debuta este año. Los nominados son introducidos por Paul Mescal (Hamnet), Gwyneth Paltrow (Marty Supremo), Chase Infiniti (Una batalla tras otra), Wagner Moura (El agente secreto) y Delroy Lendo (Pecadores).

Frankenstein suma Anna Wintour y Anne Hathaway entregan el Oscar a Mejor diseño de vestuario a Kate Hawley (Frankenstein). “Todas las nominaciones son tus nominaciones”, le dice al mexicano Guillermo del Toro, quien este año no fue incluido entre los candidatos a Mejor director. Luego la misma película celebra el reconocimiento a Mejor maquillaje y peinado.

La música de Pecadores La interpretación en vivo de I lied to you hace vibrar a los asistentes al Dolby Theatre. El tema, nominado a Mejor canción original, acompaña uno de los momentos clave del filme de Ryan Coogler.

La victoria de Las Guerreras K-Pop La cinta de Netflix y Sony se impone a Zootopia 2 en la carrera por el Oscar a Mejor película animada. Reciben el galardón los directores Maggie Kang y Chris Appelhans, y la productora Michelle Wong. Minutos después, The girl who cried pearls se impone como Mejor cortometraje animado.

Amy Madigan triunfa como Mejor actriz de reparto La primera estatuilla dorada de la noche tiene dueña: Amy Madigan (la tía Gladys de La hora de la desaparición) alza el premio a Mejor actriz de reparto. Su competencia incluía a Teyana Taylor, Wunmi Mosaku, Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning.