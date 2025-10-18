Crimen de una dinastía: El caso Murdaugh: Caiga quien caiga

Si se mira la página de Wikipedia dedicada a la familia Murdaugh, todo empieza muy bien: se habla de un clan altamente influyente, con varias generaciones de abogados, incluyendo tres fiscales de distrito, en un conservador sector del sur estadounidense.

La prominencia de la familia, dice el sitio, llevó a que los lugareños llamaran al sector el “país de los Murdaugh”. Pero cuando se va bajando en la página empiezan los contratiempos. “Asesinatos y otros problemas legales”, dice un subtítulo que luego enumera más de una decena de casos de fraude, malversación y muertes. Y al final, el listado de producciones que han revivido estos casos. Un podcast, una película, tres series documentales y ahora una miniserie.

Crimen de una dinastía: El caso Murdaugh es el último estreno que revive uno de los casos criminales más notorios del último tiempo en EE.UU. y que ya tiene sus tres primeros episodios disponibles en Disney+, mientras que el resto serán entregados semanalmente.

Todo empieza con un hombre que llama a la policía entre sollozos. Dice que acaba de encontrar a su esposa y su hijo muertos cerca de los caniles de su casa. Y mientras esa escena queda en pausa, un salto atrás en el tiempo confirma que este no es ni de cerca el primer problema de la familia, porque dos años antes, ese mismo hijo está borracho con sus amigos cuando decide manejar un bote a más y más velocidad, hasta que tienen un accidente que termina con una chica muerta.

Jason Clarke (Zero Dark Thrity), Patricia Arquette (Boyhood, Severance) y Johnny Berchtold son el trío protagónico de esta historia interpretando al matrimonio de Alex y Maggie Murdaugh y su hijo Paul, el desastre de la familia. Con ellos al centro, se va contando una historia que parece demasiado fantástica para ser cierta, pero que lamentablemente lo es.

Una narrativa de crímenes, drogas, alcohol y estafas, pero que sobre todo eso es acerca de lo que pasa cuando una familia tiene demasiado poder, demasiado dinero y pocos escrúpulos. ¿La respuesta? Son personas que se sienten intocables porque por demasiado tiempo lo han sido y que harán lo que sea y traicionarán a quien sea con tal de no sufrir las consecuencias de sus propios actos.

Existe una razón obvia de por qué este caso ha sido tan revisitado. Es muy impactante y tiene material de sobra. Así, el desafío de esta serie era representarlo bien y, según lo que se puede ver en los primeros episodios, sin duda lo logra. Con grandes actuaciones, personajes complejos y enervantes, manteniendo la tensión y un buen ritmo, mientras avanza hasta la tragedia final y la caída de una dinastía.