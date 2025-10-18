SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Crimen de una dinastía: El caso Murdaugh: Caiga quien caiga

Existe una razón obvia de por qué este caso ha sido tan revisitado. Es muy impactante y tiene material de sobra. Así, el desafío de esta serie era representarlo bien y, según lo que se puede ver en los primeros episodios, sin duda lo logra

Daniela Lagos Por 
Daniela Lagos
Crimen de una dinastía: El caso Murdaugh: Caiga quien caiga

Si se mira la página de Wikipedia dedicada a la familia Murdaugh, todo empieza muy bien: se habla de un clan altamente influyente, con varias generaciones de abogados, incluyendo tres fiscales de distrito, en un conservador sector del sur estadounidense.

La prominencia de la familia, dice el sitio, llevó a que los lugareños llamaran al sector el “país de los Murdaugh”. Pero cuando se va bajando en la página empiezan los contratiempos. “Asesinatos y otros problemas legales”, dice un subtítulo que luego enumera más de una decena de casos de fraude, malversación y muertes. Y al final, el listado de producciones que han revivido estos casos. Un podcast, una película, tres series documentales y ahora una miniserie.

Crimen de una dinastía: El caso Murdaugh es el último estreno que revive uno de los casos criminales más notorios del último tiempo en EE.UU. y que ya tiene sus tres primeros episodios disponibles en Disney+, mientras que el resto serán entregados semanalmente.

Todo empieza con un hombre que llama a la policía entre sollozos. Dice que acaba de encontrar a su esposa y su hijo muertos cerca de los caniles de su casa. Y mientras esa escena queda en pausa, un salto atrás en el tiempo confirma que este no es ni de cerca el primer problema de la familia, porque dos años antes, ese mismo hijo está borracho con sus amigos cuando decide manejar un bote a más y más velocidad, hasta que tienen un accidente que termina con una chica muerta.

Jason Clarke (Zero Dark Thrity), Patricia Arquette (Boyhood, Severance) y Johnny Berchtold son el trío protagónico de esta historia interpretando al matrimonio de Alex y Maggie Murdaugh y su hijo Paul, el desastre de la familia. Con ellos al centro, se va contando una historia que parece demasiado fantástica para ser cierta, pero que lamentablemente lo es.

Una narrativa de crímenes, drogas, alcohol y estafas, pero que sobre todo eso es acerca de lo que pasa cuando una familia tiene demasiado poder, demasiado dinero y pocos escrúpulos. ¿La respuesta? Son personas que se sienten intocables porque por demasiado tiempo lo han sido y que harán lo que sea y traicionarán a quien sea con tal de no sufrir las consecuencias de sus propios actos.

Existe una razón obvia de por qué este caso ha sido tan revisitado. Es muy impactante y tiene material de sobra. Así, el desafío de esta serie era representarlo bien y, según lo que se puede ver en los primeros episodios, sin duda lo logra. Con grandes actuaciones, personajes complejos y enervantes, manteniendo la tensión y un buen ritmo, mientras avanza hasta la tragedia final y la caída de una dinastía.

Más sobre:Crimen de una dinastíaDisney+El caso MurdaughMúsicaMúsica culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Investigan homicidio en Isla de Maipo: la víctima fue encontrada en plena vía pública con lesiones cortopunzantes

Desarticulan red de venta de drogas por delivery en Peñaflor

Carlos Baeza: “Las razones del fallo de la Corte Suprema no son legales, las apuestas en línea no están proscritas”

Cinemark roza cifras prepandemia y asegura que “el cine está más vivo que nunca”

El casco histórico de Santiago ya no es el más caro de América Latina

Prosegur: “Las empresas necesitan sofisticar sus niveles de seguridad”

Lo más leído

1.
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

2.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

3.
Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

4.
Exministros de Piñera sacan cuentas alegres tras remoción de Pardow del Ministerio de Energía

Exministros de Piñera sacan cuentas alegres tras remoción de Pardow del Ministerio de Energía

5.
Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Servicios

Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Ferroviaria vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Ferroviaria vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Mallorca en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Mallorca en TV y streaming

Investigan homicidio en Isla de Maipo: la víctima fue encontrada en plena vía pública con lesiones cortopunzantes
Chile

Investigan homicidio en Isla de Maipo: la víctima fue encontrada en plena vía pública con lesiones cortopunzantes

Desarticulan red de venta de drogas por delivery en Peñaflor

Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

El casco histórico de Santiago ya no es el más caro de América Latina
Negocios

El casco histórico de Santiago ya no es el más caro de América Latina

Cinemark roza cifras prepandemia y asegura que “el cine está más vivo que nunca”

Carlos Baeza: “Las razones del fallo de la Corte Suprema no son legales, las apuestas en línea no están proscritas”

Jason Roberts: “Necesitamos desarrollar una visión de una naturaleza cuántica”
Tendencias

Jason Roberts: “Necesitamos desarrollar una visión de una naturaleza cuántica”

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Las dos caras del éxito de los hermanos Vidaurre: “Sacrificamos cosas, pero fue necesario para tener una base sólida”
El Deportivo

Las dos caras del éxito de los hermanos Vidaurre: “Sacrificamos cosas, pero fue necesario para tener una base sólida”

O‘Higgins vence en el norte para alcanzar el segundo puesto y hunde más a Iquique en el fondo de la tabla

El dardo de Daniel Garnero a la U por la petición de postergar el Clásico Universitario ante la UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Céline: el regreso de un escritor polémico y escéptico de la humanidad
Cultura y entretención

Céline: el regreso de un escritor polémico y escéptico de la humanidad

31 Minutos, 310 créditos

Crítica de discos: Tame Impala, Javier Barría y Shiner siempre brillan

Bolivia y su laberinto ante la crisis que asfixia al país
Mundo

Bolivia y su laberinto ante la crisis que asfixia al país

Nicolás Márquez, biógrafo de Milei: “Claramente el caso Espert ha sido un tropiezo en la campaña”

La ONU exige la apertura de todos los pasos fronterizos de la Franja de Gaza

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca