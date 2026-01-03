SUSCRÍBETE POR $1100
    Crítica de discos: Cris MJ es cliché, Stranger Things pudo tener mejor final y Motörhead ruge en vivo

    El artista urbano chileno que este año quiere llenar el Estadio Nacional presenta un disco sin grandes variantes. La serie de Netflix, en tanto, llega a su fin con una gran banda sonora de su quinta temporada, mientras que Motörhead desempolva un registro en vivo de su era más rotunda.

    Marcelo ContrerasPor 
    Marcelo Contreras
    Crítica de discos: Cris MJ es cliché, Stranger Things pudo tener mejor final y Motörhead ruge en vivo

    *Cris MJ - Las Filtradas

    He aquí los rastros evolutivos de una categoría musical moldeada y consolidada por el convicto Puff Daddy desde mediados de los 90, la curvatura en torno al sexo bajo óptica pornográfica, y la alegoría al crimen organizado con el gángster como expresión superior del individualismo, encarnación del triunfo monetario mediante la violencia.

    A cinco meses de Apocalipsis con su audacia conceptual aguada en torno a París, Las Filtradas reúne material que ha circulado en línea. En este cuarto título en tres años, Cris MJ (24) permanece inclaudicable en sus bases: la mujer está para contonearse pero si no se maquilla merece romance, las drogas y las armas son cotidianas, la fama importa un bledo pero Dios así lo quiso, y cuántas ganas de escapar y desaparecer en buena compañía amatoria. Se citan marcas a la manera de un infomercial, y se ahorra en musicalidad cuanto sea posible hasta uniformar en torno a la chatura rítmica.

    El artista de La Serena también confirma que su rúbrica frente al micrófono radica en modular como si hiciera un favor, sin muchas ganas ni energía, como un chico que se sienta en el piso de un vagón del metro absorto en el celular. En ese sentido, Cris MJ es una estrella generacional que ha capturado a una masa que se identifica con escenarios y tramas repetitivas, una saga donde la canción es siempre la misma.

    *Motörhead - The Löst tapes, Vol. 7

    Convertido en una tradición de fin de año desde 2021 arriba este séptimo volumen de The Löst tapes, la serie oficial de archivos en vivo de Motörhead. El lanzamiento coincide con la conmemoración de los 80 años de Lemmy Kilmister, el pasado 24 de diciembre. La fecha fue grabada en el legendario club Whisky a Go Go de West Hollywood, cuando el emblemático músico cumplió medio siglo de vida. La formación es la clásica de los 90: Lemmy en bajo y voz, Phil Campbell en guitarra y Mikkey Dee en batería, reparto que durante esa temporada estaba en plena promoción de Sacrifice, duodécimo álbum.

    El repertorio combina piezas centrales del catálogo -Ace of spades, Orgasmatron, Stay clean, Killed by death, Bomber, Iron fist-, con temas de ese momento como el título homónimo y Going to Brazil. Como rareza, en Born to raise hell aparece Whitfield Crane, vocalista de los desechables Ugly Kid Joe.

    Tal como sucede con el resto de la colección The Löst tapes, el registro privilegia el sonido directo del escenario y la dinámica de un concierto en una sala caldeada, lejos del pulido de los discos en vivo tradicionales. Más que una pieza de museo, el volumen muestra a Motörhead en funcionamiento: una banda de gira, compacta y sin concesiones, capturada en uno de sus momentos de mayor estabilidad y potencia.

    *Stranger Things - Soundtrack from the Netflix series, season 5

    Hay debate si Human cannonball (1987) de los hilarantes Butthole Surfers podría provocar el mismo efecto de Running up that hill (1985) de Kate Bush en la cuarta temporada de Stranger Things en 2022, que trajo a la luz a la estrella de pop vanguardista de los 80 para las nuevas generaciones.

    Si se trata de apuestas, Pretty in pink de The Psychedelic Furs parece más consistente. Mientras la serie se despide discretamente con la gracia de un chicle masticado y agotado, esta banda sonora se esfuerza por asumir las formas de un portal que viaja a través del tiempo. Desde los 40 hasta los 80, cada década figura representada de una u otra forma: el cierre del listado con To each his own (1948) de Freddie Martin & his orchestra; la edulcorada Mr. Sandman (1954) de The Chordettes -uno de los últimos éxitos al filo del estallido del rock & roll-, hasta I think we’re alone now (1988), el one hit wonder de Tiffany que, en rigor, es un cover deTommy James and The Shondells -los mismos de Crimson and clover- de 1967.

    La selección opera sobre seguro con títulos inapelables como The Trooper de Iron Maiden, Heroes de David Bowie, Here comes your man de Pixies y Oh yeah de los inolvidables Yello. La nostalgia transgeneracional ha sido condensada de gran manera para un fenómeno que merecía un mejor final.

