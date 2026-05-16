Crítica de discos: Julieta Venegas va al norte, Father John Misty se luce y Laia firma lo mejor de su carrera

*Norteña - Julieta Venegas

Fue la nostalgia por el terruño. Mientras vivía en Buenos Aires, Julieta Venegas recordó su infancia en sonidos. Una cruza entre la vida ajetreada de la sociedad de frontera de Tijuana y el arrullo de las quebradas y barrancos. Más que una mirada nostálgica, la artista propone en Norteña, su nuevo disco, un tributo musical a sus raíces en el norte mexicano. De allí a que se despliegue en una batería de ritmos y sonidos en un animo más centrado en la fusión que en la interpretación folklórica más estricta. Por supuesto, cruzado por el canto crudo del acordeón, una marca de la música de Venegas.

El álbum abre con el ritmo valseado de Tiempos dorados que opera como un manifiesto de la paleta sonora del disco; también explora sin complejos un cruce entre el regional mexicano y la cumbia en Volver a ti; y en Tengo que contarte, junto a Natalia Lafourcade, propone un diálogo de amigas, a lo Ana Gabriel y Vicky Carr. El relato del álbum se cierra con la notable Te celebramos, una animada ranchera en la que discurre una historia con tono familiar. Julieta Venegas desarrolla una lectura de la música latina que suena orgánica y con fibra pop (Felipe Retamal).

*Voy - Laia

Un golpe seco de tambor abre Voy. La canción da título al tercer disco de Laia, el proyecto de las hermanas Sofía, Laura y Manuela Squella y, tal como en Like a Rolling Stone con Dylan, las introduce en una nueva era. En sus nueve temas expanden su sonido hacia un pop imaginativo que se diferencia de su material anterior asentado en la raíz latinoamericana. Clave fue el trabajo de producción musical de Nicolás Roa y Javier Barría, que les dio una nominación a los premios Pulsar. Juntos dieron forma a temas como la soulera Baile Infinito o la dramática Frenesí, con estructura de verso/coro más definido.

Además hay espacio para las voces solistas de cada una, lo que le proporciona una respiro a las canciones. Como sucede en los buenos discos, hay un tema que quiebra, en este caso es la acústica Lo que apagaste en mí, que de alguna forma es un guiño al sonido que venían trabajando. Pero de inmediato pasa a Vendría bien, la colaboración con Benjamín Walker -donde se escucha el lap steel de Barría- que marca un momento pivotal del álbum. Hacia el cierre destacan la optimista Olvidé y Más que ayer, una canción decididamente pop de la que Dido estaría orgullosa. Con un enfoque total en la música más que en el algoritmo, Laia firma el disco más sólido de su carrera (Felipe Retamal).

*The Payoff - Father John Misty

“No hay nada que puedas hacer”, es el mantra de The payoff, el nuevo single de Father John Misty, cuya letra explora el arte de la manipulación y las falsas promesas, esas que tienen que ver con lo que se rompe, con lo que se acaba. “Me pareces una persona realista / Esto será pan comido”, continúa este tema, que posee un piano protagónico, efectos al por mayor y atmósferas psicodélicas que le dan una sonoridad particular.

The payoff es la continuación de The old law, sencillo publicado a comienzos de año y que se espera podría formar parte del sucesor de Mahashmashana (2024), que pasó sin pena ni gloria al repetir fórmulas anteriores. Editado a través del sello Sub Pop, The payoff se extiende por seis minutos en los que Father John Misty despliega su bravuconería, excesos sonoros y atmósferas cinematográficas acorde a su alias. Lo que podría parecer una mezcla letal de una capa tras otra, a Josh Tillman (Father John Misty) le funciona bien. Como buen mortal, el cantautor norteameticano está esperando su recompensa, de esas que llegan después de que algo se rompe. Gran single (Alejandro Tapia).