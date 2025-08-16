SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Crítica de discos: The Doors y The Black Keys brillan; Jonas Brothers palidece

En las novedades discográficas de esta semana, The Black Keys recuperan el filo extraviado hace un tiempo, mientras que un trabajo que desempolva a The Doors explica por qué son una expresión inmortal del rock. Jonas Brothers, en contraparte, resulta inocuo y no logra convencer.

Marcelo ContrerasPor 
Marcelo Contreras
Crítica de discos: The Doors y The Black Keys brillan; Jonas Brothers palidece

*The Black Keys - No rain, no flowers

Enfrentados a las bajas ventas del tour 2024, que obligó a reprogramar en recintos de menor aforo aplicando el eufemismo de citas más “íntimas”, crisis rematada en el despido de un par de managers a cargo del dúo desde 2021, The Black Keys no se retiró a lamer heridas sino que iniciaron inmediatamente este decimotercer título, acentuado con algunas variables.

Tal como en Ohio players (2024), el dúo del guitarrista y cantante Dan Auerbach y el batero Patrick Carney, reclutó a compositores externos, uno de ellos asignado además a labores de producción. Los nuevos aires benefician notoriamente el material de No rain, no flowers, con títulos más directos y resueltos en torno al pop rock mediante un armazón contundente, fresco y fluido.

Las intenciones de despachar piezas de alta factura triunfan en The night before -un corte sencillo y redondo-, y perfeccionan la química entre soul de ojos azules y rock clásico, como ocurre en A little too high. Man on a mission sintetiza cómo Carney consiguió, después de décadas, un pulso más natural y cadencioso, en tanto Auerbach impone un riff inspirado y ácido. Las capas corales en los estribillos, con enlace a los musicales de fines de los 60 embebidos de la cultura hippie, mantienen esa indefinición en el timbre vocal, a estas alturas una extraña rúbrica en The Black Keys.

*Jonas Brothers - Greetings from your hometown (deluxe edition)

A 19 años del debut discográfico, los Jonas Brothers se resisten a la caducidad con nuevos proyectos incluyendo un regreso al canal Disney mediante un próximo film navideño, y este séptimo álbum nostálgico de la infancia y el entorno familiar en Wyckoff, Nueva Jersey, acompañado de una gira conmemorativa por el par de décadas de trayectoria.

A pesar de la propuesta pop barquillo que caracteriza al trío sin éxitos memorables para el fenómeno que despertaron en los 2000 -S.O.S. es lo único parecido a un hit planetario-, la sobrevivencia se entiende en tanto supieron cuándo detenerse y retomar tras una generosa pausa donde ninguno despuntó como solista, la presencia en formatos televisivos probados, y la paternidad de cinco niñas entre los hermanos treintañeros, como señal de estabilidad.

Este entorno tradicional traspasa la música atenta a las últimas novedades del pop rock estadounidense, la cita a infalibles como Bee Gees en No time to talk, que interpola al clásico Stayin’ alive eludiendo el sampleo directo, y el formato canción de estadio según Coldplay, patente en Mirror in the sky, entre otras. Greetings from your hometown es tan consistente como inocuo. Pasa como el agua sin saciar sed alguna. Las canciones funcionan a la manera de postales generadas por inteligencia artificial, tan nítidas como carentes de naturalidad.

*The Doors - Strange days 1967: a work in progress

El 25 de septiembre de 1967, a nueve meses del primer álbum, The Doors publicó Strange days, promocionado por el single homónimo -una oscura pieza psicodélica-, y la explosiva Love me two times. La banda californiana utilizó la mejor tecnología del momento con ocho pistas, a diferencia de las cuatro del debut, emulando el uso instrumental que Los Beatles le habían dado al estudio en Sgt. Pepper’s lonely hearts club band (1967).

En reemplazo del bajista Larry Knetchel, miembro del reputado grupo de sesionistas The Wrecking Crew, partícipe del primer álbum, fue reclutado Douglas Lubahn. El músico tocó en siete de los diez temas y, a través de Knechtel, la banda le ofreció un puesto como miembro estable, opción que desechó.

Este registro descubierto hace poco, ofrece mezclas alternativas y tempranas de las sesiones, antes de los overdubs y efectos generales. El ejercicio comparativo hace palidecer a la publicación original. La mezcla del trabajo en desarrollo rehuye las notorias separaciones por canales, típicas de la experimentación y el desarrollo del estéreo en los 60. The Doors, una de las escasas bandas de aquel tiempo que replicaba exactamente en directo su sonido en estudio, resuena original bajo el magnetismo inimitable de Jim Morrison, que a los 23 años ya escribía e interpretaba como un veterano que cargaba con muchas vidas.

Más sobre:Jonas BrothersThe Black KeysThe DoorsMúsicaMúsica cultoJim Morrison

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Vía decreto o vía legal?: El camino de las propuestas económicas presidenciales

Un ex ejecutivo del Citi y ex autoridad delinea las propuestas de Kast para el mercado de capitales

Las millonarias indemnizaciones en juego tras la intoxicación y muerte de decenas de mascotas en 2021

El consumo de vino blanco crece en el mundo de la mano del cambio climático

Cadena de hoteles Explora buscará un socio minoritario

El antes y hoy de Parisi

Lo más leído

1.
En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

2.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

3.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

4.
Cumbre en Alaska: Trump y Putin no logran un acuerdo sobre Ucrania, pero reconocen “avances” y que negociaciones fueron “productivas”

Cumbre en Alaska: Trump y Putin no logran un acuerdo sobre Ucrania, pero reconocen “avances” y que negociaciones fueron “productivas”

5.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Servicios

Temblor hoy, sábado 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, sábado 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

El antes y hoy de Parisi

Sin Calisto, Chile Vamos sella pacto con Demócratas

¿Vía decreto o vía legal?: El camino de las propuestas económicas presidenciales
Negocios

¿Vía decreto o vía legal?: El camino de las propuestas económicas presidenciales

Un ex ejecutivo del Citi y ex autoridad delinea las propuestas de Kast para el mercado de capitales

Las millonarias indemnizaciones en juego tras la intoxicación y muerte de decenas de mascotas en 2021

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación
Tendencias

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

4 claves del caso Diego Fernández, el joven desaparecido hace 40 años cuyo cuerpo fue hallado en un jardín

“Apropiación cultural”: las disculpas de Adidas por el modelo Oaxaca inspirado en sandalias mexicanas

Entrevista con Juan Tagle: “El Claro Arena ayudará a retomar la senda de triunfos que inició en 2016”
El Deportivo

Entrevista con Juan Tagle: “El Claro Arena ayudará a retomar la senda de triunfos que inició en 2016”

Colo Colo y la UC buscan consuelo en el clásico

Vidal vs. Medel: cara a cara en el torneo local después de 18 años

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Spike Lee: “No voy a criticar sólo a Estados Unidos; en todo el mundo estamos perdiendo el control”
Cultura y entretención

Spike Lee: “No voy a criticar sólo a Estados Unidos; en todo el mundo estamos perdiendo el control”

Crítica de discos: The Doors y The Black Keys brillan; Jonas Brothers palidece

John Fogerty, Creedence y Los Beatles: en sus marcas

Alison Gopnik: “Los padres han reducido cada vez más el rango de cosas que los niños pueden hacer”
Mundo

Alison Gopnik: “Los padres han reducido cada vez más el rango de cosas que los niños pueden hacer”

De empresarios, militares y cocaleros a la política: Los candidatos que se disputan la presidencia de Bolivia

Zelensky anuncia reunión con Trump en Washington y respalda propuesta de encuentro trilateral con Rusia

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi