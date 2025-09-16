SUSCRÍBETE
Culto

Cinco imperdibles shows de cumbias para tener ojo en Fiestas Patrias

La cumbia no falta en las fondas y eventos del 18. Desde artistas consagrados a nombres más nuevos, tendrán un espacio, incluso con más de un show en el día. En Culto revisamos algunos nombres clave y dónde verlos.

Felipe RetamalPor 
Felipe Retamal

Los Mirlos

Desde Moyombamba, la zona conocida por las orquídeas en el Amazonas peruano, la banda Los Mirlos llega a Chile para participar en las Fiestas Patrias como uno de los números estelares de La Yein Fonda, entre el 17 y el 20 de septiembre, en Ciudad Empresarial. Exponentes de la afamada cumbia amazónica, que omite los bronces por las guitarras bañadas en efecto, también se presentarán este viernes 19 en el Trotamundos de Valparaíso. Las entradas se pueden adquirir vía Passline.

Paula Rivas

Es uno de los nombres relevantes en la nueva camada de voces vinculados a la música tropical chilena. Con paso por el Festival del Huaso de Olmué y distinciones como el Premio Pulsar a la Artista Tropical del año en los Premios Pulsar 2023, se presentará el 18 de septiembre en la fiesta Septiembre somos todos en el Estadio Santa Rosa de Chena, de la localidad de Padre Hurtado (entrada a $3500). Al día siguiente, estará en el evento Quilicura celebra en familia, en Cancha Santa Luisa (Cerro Mediterráneo con Los Alpes), entrada liberada.

Santaferia

Uno de los nombre clave en la Nueva Cumbia Chilena tendrá una extensa agenda en Fiestas Patrias. Se presentarán en la Fiesta de la Chilenidad de Melipilla (Club Aérea de Melipilla, entradas vía Passline). Luego estarán en la Pampilla de Coquimbo, la fiesta popular más grande del país. El día 19 de septiembre tocarán en la Fonda Corazón de Chile, en la comuna de Ñuñoa (entrada por el sistema Ticketpro)y el 20 en la Fonda Doña Florinda (Walker Martínez #2295, La Florida), entrada vía Puntoticket.

Amerika’n Sound

Exponentes del sound surgido en la década de los 90′, tendrán una cargada agenda. El 18 de septiembre arrancarán a las 18:00 horas tocando en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción (entrada liberada), misma jornada en que se presentarán en la Medialuna de Coronel y rematarán, ya hacia las 2 de la mañana, en la fonda La Malandrina de Curicó (entradas vía passline). El 19 la agenda será igualmente intensa, con presentaciones en la Fiesta Septiembre somos todos en Padre Hurtado, el evento Vive el 18 en Sanfer, de San Fernando (entrada liberada) y rematarán tocando en la fiesta organizada por el Municipio de Chépica, en la zona de Pampa de Lima. Cerrarán el 20 presentándose en la celebración organizada por la Municipalidad de Hualpén, en el sector 4 canchas.

Américo

Nombre esencial de la cumbia chilena, el cantante se presentará en el evento Doña Florinda, en La Florinda el 18 de septiembre. Esa misma jornada, a las 17:00 horas, estará en la Fonda Doña Rosa, en el Hipódromo Chile (entradas en Puntoticket). El 19 de septiembre cantará en la fonda Viva Chile de la Explanada El Rodeo de Lo Barnechea. las entradas se pueden obtener en el sitio web de la Municipalidad.

