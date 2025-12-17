De Franklin a Gaza: el escritor Simón Soto estrena audioserie sobre Palestina y las raíces de la diáspora en Chile

Hasta ahora, Simón Soto se había desempeñado como guionista y escritor de ficción y ensayo, en los que ha firmado trabajos como Secretos en el jardín , Hijos del desierto, o el filme Historia y geografía; o sus novelas Matadero Franklin o Aguafuerte. Pero nunca había incursionado en el formato audioserie. Hasta ahora.

En las plataformas Spotify y Apple Podcast está disponible la audioserie El último palestino, donde Soto desarrolla una historia en clave de ficción sobre la tragedia que se cierne sobre la Franja de Gaza en estos días.

En seis capítulos, con una duración entre 15 y 20 minutos, trata la historia de una mujer chilena-palestina llamada Leila Halabi interpretada por Celine Reymond, quien recibe una terrible noticia por parte de su padre: todos sus familiares en Gaza han muerto, excepto un primo pequeño de nueve años que es el único sobreviviente y se encuentra solo en pleno conflicto.

26/07/2023 FOTOGRAFIAS AL ESCRITOR SIMON SOTO FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“Fui convocado a crear y escribir una audioserie por la productora Erizar, y por quien a futuro iba a dirigir este producto, el actor y director Ramón Llao. El pie forzado era utilizar la tragedia que está ocurriendo en Gaza y en todo el territorio palestino en ocupación por Israel. Sobre esa base, me dieron total libertad para crear y diseñar la narración”, cuenta Soto a Culto.

“Mi principio para comenzar a escribir es que siempre tiene que haber un vínculo con algo que yo conozca, aunque sea un hilo mínimo de relación con mi entorno, con las personas que soy capaz de comprender e identificar, con las formas de vida y de sociabilidad que me son medianamente naturales. En Chile se encuentra la colonia más grande de descendientes palestinos fuera de Oriente Medio, así que no resultaba inverosímil arrancar la historia desde aquí. Por otra parte, muchos chilenos-palestinos están profundamente conectados con sus raíces y con la tragedia que vivieron y siguen viviendo los palestinos con la ocupación israelí. Todo esto me llevó a componer las bases argumentales de la historia”.

- ¿Qué ventajas narrativas y emocionales te ofreció el formato de audioserie o podcast de ficción que no te habría dado una novela o una serie visual para abordar un tema tan denso y doloroso?

Es un formato en el cual nunca había trabajado, pero que me interesaba mucho, no solo porque he escuchado varios productos de ficción en podcast, también porque supone un desafío narrativo: conseguir todo lo que debe tener un buen artefacto seriado de narración, pero recurriendo solo a los sonidos y a los diálogos. Además, es una oportunidad para contar historias dramatúrgicas a un costo presupuestario menor que con el formato audiovisual. Es decir, muchos proyectos e ideas tienen la posibilidad de ser realizadas, en lugar de vegetar por años a la espera de los recursos necesarios para convertirlas en una serie audiovisual. También uno puede tener un mayor control autoral, algo que es cada vez más difícil en el audiovisual.

- El personaje de Leila Halabi, interpretado por Celine Reymond, es el motor del relato. ¿Qué desafíos específicos encontraste al escribir un personaje que lleva sobre sí la herencia y el dolor del conflicto desde la diáspora?

Lo más desafiante y complejo era darle verosimilitud histórica a lo que ha sucedido y está sucediendo en Palestina. Aunque, al comienzo de la historia, Leila no comprenda en profundidad ni en su real dimensión el verdadero contexto, y todo lo que ha significado el sionismo para el pueblo palestino. Esto es algo que va comprendiendo a medida que avanza el relato, que todo lo que vio y escuchó desde Chile, adquiere una materialidad monstruosa a través de la experiencia directa.



- La audioserie es netamente ficción, pero se basa en información real. ¿Cómo fue el proceso de documentación?

Los personajes son inventados, los hitos argumentales y de cada trama fueron trabajados al igual que se compone una serie audiovisual o una novela. Sin embargo, cada hecho, cada momento de la historia, refiere y utiliza hechos concretos, hechos de la realidad: la extrema militarización de los territorios palestinos ocupados por Israel; los brutales checkpoint, los interrogatorios realizados por militares israelíes a palestinos, las cárceles clandestinas israelíes, y también los diversos núcleos de resistencia palestina, que en realidad son minúsculos frente a su adversario, que es probablemente la mayor potencia en tecnología bélica del mundo, y que además ha contado desde siempre con el apoyo de potencias occidentales para realizar su ocupación. Todo eso, que está narrado y dramatizado en El último palestino, está inspirado en el sistema opresivo que ha desarrollado y perfeccionado Israel en estos casi cien años de colonización del territorio palestino. El proceso de investigación fue profundo, intenso, ágil. Conté con la asesoría directa del cientista político Jaime Abedrapo, quien además es una eminencia en la historia política y cultural de Palestina. Jaime organizó reuniones con otros intelectuales de ascendencia palestina, y me mostró algunos autores importantísimos para adentrarme en este universo tan delicado y complejo, y del cual somos tan, tan ignorantes. Por nombrar solo dos autores capitales que trabajaron sobre el mundo palestino, y que gracias a esta audioserie leí en profundidad: Edward Said y a Ghassan Kanafani. En esa búsqueda, descubrí a otros y otras pensadores, entre ellos a la novelista y ensayista británica de ascendencia Isabella Hammad.

- Más allá de las noticias, ¿qué tipo de investigación o fuentes utilizaste para capturar la atmósfera, los sonidos y las sensaciones de la vida actual en Gaza, siendo un lugar de acceso tan limitado? ¿Se incorporó algún testimonio directo?

Tuvimos la fortuna de entrevistarnos con el médico Luis Berr, quien estuvo haciendo ayuda humanitaria en Gaza. Entre otras situaciones inimaginables para cualquiera de nosotros, tuvo que realizar cirugías sin anestesia, incluidos niños heridos de máxima gravedad por las bombas israelíes. Otra colaboración extraordinaria fue la del sonidista palestino Mohamed Yaghi, quien ha estado registrando en Gaza y otros territorios ocupados toda clase de ataques, detonaciones, derrumbes, destrucciones de viviendas, asesinatos, entre otros hechos. Él, con una generosidad enorme, puso a disposición nuestra todos los registros que ha hecho desde que comenzó el genocidio. Gran parte de los sonidos que aparecen en la serie, es real.

- Considerando el contexto de alta tensión global, ¿cuál esperas que sea el aporte de El Último Palestino a la conversación en Chile y Latinoamérica sobre el conflicto, más allá de la postura mediática predominante?

Yo pienso que los artefactos narrativos no tienen ninguna incidencia en la realidad, o no tienen por qué provocar cambios en la sociedad. Dicho esto, nuestro proyecto, al tomar un tema tan complejo y de tanta urgencia, intuyo que, por lo menos, va a generar algún grado de reflexión, de discusión. Intuyo también que muchas personas se van a preguntar acerca de las estrategias colonialistas y de exterminio del sionismo, cómo ha sido posible una crueldad tan extrema, sostenida además durante tantas décadas. Y bueno, la información y los libros están al alcance de las personas. No solo las imágenes del genocidio en Gaza a las cuales accedemos a través de internet, también otra clase de información, más compleja y profunda. Hoy podemos encontrar en bibliotecas y librerías prácticamente toda la bibliografía referida a la historia de la ocupación israelí. Solo dos ejemplos: La cuestión palestina, de Edward Said, y La invención del pueblo judío, de Shlomo Sand.



- ¿Cómo fue la sinergia de trabajo con el director Ramón Llao en este proyecto? ¿Hubo una división clara entre la visión narrativa (escritura) y la visión sonora (dirección)?

Fue un proceso de trabajo extraordinario, por lo menos para mí. No solo con Ramón, también con los productores de Erizar, Pedro Covián y Omar Núñez, y con el sonidista a cargo del paisaje sonoro, Juan Pablo del Brutto. Menciono también a otra de las productoras involucradas: Elizabeth Kassis, fundamental en este proyecto. Yo diría que hubo una conexión muy especial, muy profunda, emotiva incluso. Para abordar algo de esta naturaleza, es imposible no involucrarse a fondo. Esto exigió un total compromiso intelectual, moral, artístico.

- ¿Cuál es la principal reflexión o conversación que esperas que la audiencia se lleve después de escuchar El Último Palestino?

A mí me gustaría que la historia provocara emociones y preguntas, que empujara a los auditores a abrir su espectro reflexivo.

- ¿Qué desafíos específicos presenta la escritura para podcast en comparación con la novela o el guion cinematográfico, especialmente al momento de evocar paisajes tan complejos como Gaza?

- Muchísimos, pero lo principal es construir un relato sólido, complejo, con una importante dimensión subtextual, sin abusar de una narración en off o de la información que entregan los personajes. Para esto, yo lo abordé sin pesar al principio demasiado en el medio material, compuse la historia como lo hago con todas las otras formas en las que escribo: literatura, guion audiovisual. Y después incorporé con mayor consciencia los desafíos específicos del formato.