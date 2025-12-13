15 especialistas eligen los mejores libros del 2025

Lorena Amaro Castro - crítica literaria

El monte de las furias, de Fernanda Trías (Random House)

Con este libro reafirmé mi convicción de que Trías es una de las mejores autoras que tenemos en Latinoamérica en este momento, una narradora inteligente, diría incluso que sabia, por la manera en que dosifica el relato y va creando historias a veces muy violentas, pero al mismo tiempo, muy sutiles. La prosa, además, está atravesada de imágenes extrañas y bellas, que no espectacularizan ni subrayan, sino que acompañan desde su exactitud y tino, produciendo un magnetismo singular en la lectura. Un libro que es casi una meditación y que por algo ha recibido recientemente el Premio Sor Juana Inés de la Cruz.

Gestos mínimos. Ensayos narrativos sobre la escritura y otras consideraciones, de María Sonia Cristoff (Ediciones UDP)

Cristoff es una de mis narradoras favoritas, disfruto mucho tanto sus crónicas como sus ficciones raras, atravesadas por personajes anarcos, prófugos o fugitivos del deber ser. En estos ensayos, prologador por otra escritora brillante, Mercedes Halfon, entramos a su laboratorio narrativo y a los temas que le interesan: el ocio, la lengua, la provincia, el insomnio… Además de ser una paseante, Cristoff tiene también dentro una crítica literaria y una huelguista, y creo que este libro rescata algo de este espíritu, este estado de ánimo, esta forma de escribir tan suya.

La tierra te lleva, de Blanca Wiethüchter (La Pollera)

Agradecí mucho ver que se publicara en Chile una antología de esta tremenda poeta e investigadora boliviana, tenemos que leer más textos de allá, hay mucho por conocer y circular. El libro contiene el poema Luminar, que es tan hermoso: “Luminoso amor que todo lo transformas / de qué astro, de qué luz, de qué vida / has venido…”. La antología fue preparada y viene con un breve pero preciso prólogo de Vicente Undurraga.

¡Milagro! Un retrato de Violeta Quevedo, de Gonzalo Maier (Ediciones UDP)

Desde hace un tiempo se vienen publicando biografías que hacían mucha falta, de autoras y autores chilenos, como Carlos Droguett, Rodrigo Lira, Pablo de Rokha. Me alegré mucho con la aparición de esta, en particular, porque se juntan dos “raros” de nuestra literatura: Violeta Quevedo (su nombre real era Rita Salas Subercaseaux) y Gonzalo Maier, un narrador con un enorme sentido del humor, pero a la vez con un tremendo respeto por su biografiada, una escritora muy difícil de abordar por la leyenda que la precede, de extravagante, surrealista y aristócrata. Creo que Maier logra desarticular algunos lugares comunes sobre ella, la lleva más allá de una caricatura con esta originalísima y cuidadosa quest, nada fácil de emprender si pensamos que la autora nació hace ya casi ciento cincuenta años.

Héctor Soto – La Tercera

Ahora y en la hora, de Héctor Abad Faciolince (Alfaguara)

Es una vibrante crónica del viaje que el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince hizo a Ucrania el año 2022, donde se salvó por un pelo de morir destrozado luego que un misil ruso cayera sobre la pizzería donde estaba compartiendo con amigos. En esa oportunidad zafó, pero a partir de esa experiencia su vida no volvió a ser la misma.

Archipiélago, de Mariana Enríquez (Ed. Ampersand)

Más que una colección de ensayos literarios, este es un libro adictivo, inteligente y revelador, sobre todo para quienes aman la literatura, porque describe la ruta iniciática de su formación como escritora. Tiene un tono perfecto: está libre de la falta de contención que adolecen con frecuencia sus ficciones y tampoco aspira a “epatar” como muchas de sus crónicas.

Negocio familiar, de Álvaro Campos (Tusquets)

Álvaro Campos fue una revelación hace tres años en su primer libro y vuelve a serlo nuevamente en éste. Es una novela, porque el autor recicla experiencias de su propia vida en un lenguaje frontalmente literario, que es lo que hacen los novelistas, y es ensayo porque tiene una buena dosis de densidad reflexiva respecto de los curiosos rumbos de la modernidad chilena.

El vértigo de Eros, de Rafael Gumucio (Ediciones UDP)

Es una aproximación a los años decisivos de Roberto Matta en Nueva York, que fueron los que lo convirtieron en el más célebre pintor que haya salido de Chile. Y es una investigación que Rafael Gumucio llevó a cabo también en Nueva York, en un año de reclusión y de no pocas dificultades personales.

Morir en la arena, de Leonardo Padura (Tusquets)

Es un reencuentro con la mejor prosa de Leonardo Padura, el autor de esa novela ya canónica que es El hombre que amaba a los perros. Aunque en el centro del relato está historia de una familia desfondada por un parricidio, en el contexto Padura vuelve a un tema que su escritura simplemente ya no puede soslayar: la ruina de Cuba y el estrepitoso fracaso de la revolución.

Evelyn Erlij – editora revista Palabra Pública (U. de Chile)

Crónica de un hombre puzzle, de Amalia Cross (Bastante Ediciones)

Es un libro fascinante en el que la autora, a partir de una investigación minuciosa, reconstruye las andanzas de Gerardo de Pompier, el alter ego delirante con el que Enrique Lihn irrumpió en la performance.

Pánico y ternura, de Paz López (Lumen)

Es un ensayo sensible y agudo que ilumina la oscuridad de estos tiempos al convertir a la ternura en un espacio desde donde pensar el mundo.

La flamenca, de Ana Montes (Seix Barral)

La historia de una mujer obsesionada con Emilia Gutiérrez —una pintora real que permaneció como un secreto en la historia del arte argentino—; una novela hermosa en la que el arte se vuelve una experiencia íntima y visceral.

¿Por qué son tan lindos los caballos?, de Julieta Correa (Montacerdos)

Un libro conmovedor en el que la autora cuenta la historia de su madre, que comienza a perder la memoria: un texto luminoso sobre el poder de la palabra frente al olvido.

Gerardo Jara - Inquieta Librería

Pánico y ternura, de Paz López (Lumen)

Las ideas o pensamientos no sólo necesitan ser dichos sino que también explicados para adquirir la potencia y energía para volverse populares, llamar la atención y poder generar cambios. A mi parecer, Pánico y ternura es un libro que no solo ilumina los gestos y actos sensibles que tanta falta nos hacen sino que también abre una puerta o ventana amable para estos tiempos tan crueles y violentos. En forma y contenido, es un libro espectacular.

Apuntes sobre una biblioteca mágica, de María José Ferrada (Ediciones UDP)

Tal vez, siguiendo la línea de libros sobre ideas y pensamientos muy poco considerados hoy en día, está el de María José Ferrada y su viaje por las maneras y formas de la literatura para infancias. De la mano del filósofo Walter Benjamin y sin ninguna condescendencia, explica cómo este género no es algo “sencillo”, sino más bien esquivo, impredecible, de una imaginación y posibilidades que nunca lograremos, ni podremos, entender del todo. Hay que más bien, entregarse.

Correr solo, de Rodrigo Fernández (Overol)

Es imposible ser librero y eludir este libro que se adentra justamente en los pensamientos y barullos mentales de un narrador agotado y pesimista que trabaja en una librería, y que reflexiona sobre su entorno mientras se queja de sus problemas cotidianos. Pasa de Marx, Weil, Tarkovsky a las cervezas, la chica que le gusta, el cliente idiota, de forma relajada y sencilla. Odia con gusto y ama con nostalgia. Es un libro precioso sobre este mundo horrible y, al mismo tiempo, sobre lo bello de sus momentos humildes y brillantes. Un libro sobre lo increíble de la lectura, pero sin decirlo de forma directa y mediante una talla de por medio.

Ensayos, de Michel de Montaigne (traducción Pierre Jacomet) (Ediciones Tácitas)

Los ensayos completos de Michel de Montaigne, el escritor que sin querer inventaría el género del ensayo, llegan en la traducción del francés por el incansable lector chileno Pierre Jacomet. Tan impresionante y simple como eso. El acontecimiento literario del año. Un trabajo de diez años. Podemos traducir, editar y publicar a los clásicos. Sigamos haciéndolo.

Lenka Carvallo - creadora del programa Entrevistas a Libro Abierto

Marciano, de Nona Fernández (Random House)

Aquí, la autora de Space Invaders entrega una obra inclasificable, a medio camino entre la entrevista y la ficción, fruto de una serie de extensas conversaciones con Mauricio Hernández Norambuena, quien cumple condena en la CAS. Nona lo visitó varias veces, sin teléfono ni grabadora, lo que convierte al libro en un doble ejercicio de memoria e interpretación.

El buen mal, de Samanta Schweblin (Random House)

A quien considero francamente alucinante, aunque no tanto como para candidatearla al Nobel, como circuló por ahí—. Es una colección de cuentos en su estilo inquietante, preciso y perturbador, con animales como agentes perturbadores.

Principio de incertidumbre, de Carolina Brown (Planeta)

Obtuvo este 2025 el primer lugar en la categoría cuento en los Premios Literarios del Ministerio de las Culturas, consagrándola entre las voces que hay que conocer.

Letras torcidas, de Juan Cristóbal Peña (Ediciones UDP)

El macabro retrato de dos de las figuras más sórdidas de la dictadura, Mariana Callejas y Michael Townley. La versión chilena de The Americans pero única, real y nuestra. Joyita.

Javier Edwards – crítico literario

Oráculo, de Álvaro Bisama (Seix Barral)

Nos muestra a su autor en pleno ejercicio de madurez narrativa. Hay dos Bisama, el ensayista, que escribe con precisión y rigor, y el narrador de ficción que desafía el lenguaje y los imaginarios que quiere representar. Como en sus novelas anteriores, en la reciente Oráculo, volvemos a encontrarnos con sus temas habituales, subculturas, adolescentes, un país que se desmorona, un recordar realidades que están al borde de la alucinación y la lucidez, la construcción de una alegoría que retrata un país cuyos imaginarios son tan misteriosos como su geografía territorial y humana. Esta vez lo hace con un lenguaje que se supera a sí mismo y generando un saludable encantamiento en el lector.

El buen mal, de Samanta Schweblin (Random House)

Recomendar un libro de cuentos siempre viene bien en un país donde se leen con dificultad y falta de hábito. En este caso, no he querido dejar pasar este excelente libro de la escritora argentina con seis cuentos en los que confirma su capacidad de explorar -con un lenguaje preciso- las zonas límites de la fragilidad humana, territorio donde obliga a habitar a sus personajes para mostrar a sus lectores los claroscuros que definen el sentido de la existencia. En estos relatos, todo ocurre en una especie de zona regida por la arbitrariedad cuántica, donde lo imposible puede ser y lo que pareciera evidente se vuelve incierto, como ocurre en la vida.

Y entonces Teresa, de Arturo Fontaine (Catalonia)

Este año fue el regreso de varios destacados autores de la llamada Nueva Narrativa, que hace su irrupción a fines de los 80 y se instala en los años 90. He mencionado en otros espacios, las logradas y diversas novelas El verano y toda su ira (Gonzalo Contreras), Ciertos chicos (Alberto Fuguet) y Los años Urgentes (Ana María del Río) -las dos últimas de fines del 2024-, lo que me dejaba con una deuda pendiente respecto del último texgo de Arturo Fontaine. En esta novela, el autor vuelve a mostrar su escritura precisa, amena y aguda, como requiere el retratista preciso de lo social que refleja su ficción. En particular, en este texto Fontaine recurre a sus mejores habilidades para hacer transitar al lector -bajo el pretexto de la algo mitificada y varias veces invocada figura de Teresa Wilms Montt- por un relato que muestra un país, un mundo, una sociedad distante del mundo global y masivo del ahora, pero que no debemos olvidar, que tienen su dignidad y respecto de los cuales es legítimo sentir esa nostálgica melancolía, el reconocimiento de la necesaria seducción y deseo, el valor de la libertad. Sin aspavientos ni pirotecnia, Fontaine construye una novela inteligentemente amable que vale la pena leer.

Antonella Estévez - directora radio Uniacc

Orbital, de Samantha Harvey (Anagrama)

Esta novela ganadora del premio Booker nos sitúa en una estación espacial donde seis astronautas de distintos orígenes orbitan la Tierra mientras son testigos de un tifón en el sudeste asiático. En un tono intimista vamos conociendo los recorridos de cada una de ellas y ellos, y compartiendo sus reflexiones e inquietudes ante la inmensidad a la que se enfrentan. La manera de narrar de Harvey genera un relato en que la información de contexto se cruza con la contemplación del momento, en el que el tiempo se dilata, los pensamientos flotan como cuerpos sin gravedad, y lo cotidiano de estos personajes -extraordinario para cualquier otro humano- adquiere trascendencia. La autora explora la fragilidad, la memoria, la distancia afectiva y la percepción del hogar desde la lejanía. En una narración polifónica Orbital ofrece una experiencia sensorial y reflexiva que invita a detenerse y observar nuestros miedos, vínculos y preguntas esenciales con belleza contenida y una prosa precisa que nos suspende en el espacio.

Pánico y ternura, de Paz López (Lumen)

Pánico y ternura es una hermosa colección de ensayos que oscilan entre el temblor y el abrazo. La filósofa Paz López construye relatos donde lo cotidiano nos ayuda a reflexionar respecto a la vulnerabilidad de ser humano y las posibilidades de encuentro con otros, a través del arte y la empatía. Con un lenguaje accesible y preciso, la autora explora materialidades, cuerpos cruzados por la experiencia y la emoción, vínculos familiares y esa mezcla tan humana de miedo a exponerse al otro y deseo de cuidado. Cada capítulo abre ventanas hacia la posibilidad de sentirnos acompañados en nuestra fragilidad y asombro, en donde queda en evidencia que el peligro de estar vivo se cruza con la potencia de la ternura. Una lectura para sentir y pensar, y hacer comunidad.

Indócil, de Laura Ortiz (Tusquets)

Indócil de la colombiana Laura Ortiz es un texto sorprendente. Uno que se inspira en un hecho real – la Huelga de las escobas a principios del siglo XX en Buenos Aires- para adentrarnos en un relato sensorial que nos muestra la construcción social de la ciudad de Buenos Aires, y la carga histórica y cultural del puerto. La autora usa voces inusuales y marginales para construir esta narración que es, a la vez, familiar y nacional. La novela está llena de imágenes poderosas que van generando sensaciones difíciles de describir y que exponen al lector a un relato que me pareció muy original pero que supera la parafernalia de la forma para conmover. Es un libro sobre la lucha de clases, la memoria, la rebeldía, el amor y la construcción de comunidades, uno que hace bien leer en estos tiempos.

Negro tal vez, de Attila Veres (Sexto Piso)

Este libro editado por la editorial española Sexto Piso y que llega a Chile vía Prosa y Política viene prologado por Mariana Enríquez lo que ya es un dato relevante para todos quienes gozamos del relato fantástico, en donde lo cotidiano es contantemente acechado por lo siniestro. Quizá lo más atemorizante de esta docena de cuentos es que construyen mundos que nos resultan tremendamente familiares, en los que el horror está mucho más cerca de lo que pensamos. El talento de este escritor húngaro no está solo es su capacidad de construir textos seductores, sino en imaginar escenas que al mismo tiempo son ordinarias y extraordinarias. Cada cuento es un mundo en si mismo, con su propio estilo y tono, pero que se sostiene como parte de esta colección gracias a un humor negro que cruza todo el libro, una conciencia de la rareza que nos define y la falta de grandilocuencia para lograr un efecto profundo en el lector o lectora.

Juan Paulo Iglesias – La Tercera

La picadura de abeja, de Paul Murray (Anagrama)

Novela finalista del Premio Booker en 2023, el libro de Murray es el relato del derrumbe de una familia, de todas su certezas y convicciones. Una lenta caída en el caos que, como una metáfora de la realidad contemporánea parte con la crisis financiera de 2008. Ese hito es el punto de partido de un recorrido hacia el abismo de los Barnes, una hasta entonces, exitosa familia irlandesa encabezada por Dickie, encargado de un concesionario de automóviles que entra en crisis. Una obra que resume en la historia de una familia todos los dramas, inseguridades y temores de la sociedad actual.

El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas (Random House)

Es el segundo de la lista. Una obra cuyo timing, al aparecer casi en paralelo con la muerte del Papa Francisco, le dio una notoriedad mayor, pero que en nada influye en su calidad. La crónica de Cercas no sólo es la historia del primer viaje de un Papa a Mongolia, un país con poco más de un millar de católicos, sino sobre todo el recorrido de un ateo en un mundo que le es ajeno e intenta descifrar. Y lo hace con honestidad, dispuesto a entender las lógicas detrás de la Iglesia Católica. Así, El loco de Dios en el fin del mundo, no es sólo el improbable relato de un ateo sobre el viaje de un Papa sino, sobre todo, un generoso ejercicio intelectual y de descubrimiento.

El vértigo de eros, de Rafael Gumucio (Ediciones UDP)

La obra resume la calidad de Gumucio no sólo como escritor sino como biógrafo. Muchas veces las vidas se reducen a un instante, un momento donde se define el rumbo que finalmente tomará. Y hay mucho de eso en El vértigo de eros, una biografía de Roberto Matta, concentrada en aquel momento que lo define, específicamente en sus años en Nueva York (1939-1948), años fundacionales de su obra y de su carrera como artistas. Gumucio capta ese momento, y lo relata con su tradicional oficio narrativo. Rica de datos, que dan cuenta de una acabada investigación, El vértigo de eros no sólo es un libro que ayuda a descubrir a Matta, sino también a toda una época.

Elena Bahrs Solar – Librería Ulises

La península de las casas vacías, de David Uclés (Ed. Siruela)

Este es un libro que se debe leer despacio y en calma. Sus 700 páginas nos llevan en una atmósfera envolvente a la Iberia de la Guerra Civil, explorando la condición humana con todos sus matices y contradicciones. La novela narra la Guerra Civil Española en clave de realismo mágico. La historia sigue a la familia Ardolento, una estirpe de olivareros de Jándula, un pueblo ficticio inspirado en Quesada, Jaén, afectados por la guerra, la represión y la violencia. Las vivencias de su comunidad coexisten espacio-temporalmente con las de Alberti, Lorca, Orwell, Cappa, Picasso, Miguel Hernández, etc. El título mismo de la novela introduce un símbolo central: las casas vacías, que representan la pérdida, la muerte, el exilio, la despoblación y la desintegración de familias y comunidades. La imagen final es la de una península de casas vacías, reflejo de un país devastado por la barbarie de la guerra. David Uclés explora los extremos del comportamiento humano: la crueldad y la violencia más abyecta, pero también la resiliencia, la solidaridad, el amor y la búsqueda de sentido en medio del horror, dando esperanza. Es una obra que busca recordar la importancia de la memoria histórica y de no olvidar los horrores del pasado.

El buen mal, de Samanta Schweblin (Random House)

En este libro de seis cuentos, la autora aborda temas profundos y complejos como el suicidio, la depresión, la culpa, la violencia y la incomunicación. Son historias que mezclan la realidad con toques de surrealismo, donde lo cotidiano se vuelve perturbador. Cuatro relatos están narrados por una mujer en primera persona, otro por un niño, y el último cuenta la historia de una mujer a través de sus voces. La autora explora la condición femenina en diferentes contextos y situaciones, desde la maternidad hasta la soledad y la búsqueda de autonomía, presentando personajes complejos y multifacéticos, con sus luchas y contradicciones.

El vértigo de Eros, Roberto Matta en Nueva York 1939-1948, de Rafael Gumucio (Ediciones UDP)

El último libro de Rafael Gumucio es una crónica de la vida de Roberto Matta en Nueva York entre 1939 y 1948. La obra muestra a Matta, el artista plástico más importante de la historia chilena, desafiando las normas del arte y cómo la Gran Manzana influyó decisivamente en su trabajo, dejando una huella imborrable en el arte contemporáneo. Con un toque personal y desenfadado, Gumucio aprovecha su propia estadía en Nueva York en 2020, en plena pandemia, para recorrer los pasos del Matta que vivió, se casó, tuvo hijos y pintó múltiples obras en esa ciudad, siempre en constante tránsito. Matta llegó a Nueva York junto a los artistas europeos exiliados en Estados Unidos a causa de la Segunda Guerra Mundial. Allí convivió con el grupo surrealista, vinculándose con André Breton y Marcel Duchamp. Gumucio explora sus amores, su exilio interno, su arte y su creatividad, y también se adentra en la relación del artista con su hijo, Matta-Clark, un genio trágico que desafió a su padre desde el arte y la arquitectura. Debido a escándalos incluso entre sus más cercanos y diferencias con Breton, Matta fue expulsado de la camarilla surrealista. Esto lo llevó a partir a Italia, donde comenzó otra etapa de su vida. Para Gumucio, toda la vida de Matta era una huida sin retorno, una negación a ser parte de cualquier lugar o movimiento: ni del surrealismo, ni de Chile, ni de París, ni de Italia, y menos de Estados Unidos.

Alberto Fuguet – escritor

En tus recuerdos desaparezco, de August Thompson (Editorial Plata)

¿Pueden dos amigos heterosexuales y rockeros sentir algo más que amistad? Que es la amistad y por qué dos personas se “atraen”. ¿Qué es lo que une y cuál es la importancia de tener temas en común? Música, punk, metal, autos, marihuana, bares, la gran ciudad, los pueblos chicos. Un librazo.

Oráculo, de Álvaro Bisama (Seix Barral)

Bisama se pega un salto sin dejar de ser Bisama ni abandonar su mundo, sus intereses, su locura. Pero acá logra “unirlo todo”, remezclando su obra, pero de paso logra hacerlo entendible para todos. Un artefacto que repiensa la forma de narrar, que tiene algo de álbum, de disco de colección y que se atreve ir lejos, pero sin nunca perder a un nuevo lector que entiende que las historias ahora se narran de otro modo. El triunfo de Bisama es que el mundo ahora es más Bisama que cuando empezó a publicar. Podemos entender que una novela que se despliega y repliega como un cosmos o una casa. Bisama escribe su novela del boom con góticos y enfrentando el horror, pero sin recurrir a lo políticamente correcto o sacando guerrilleros desde un sombrero. Son relatos unidos o novelas diferentes que se funden en una. Intenet, cosmonautas, piratas, poetas, y así. Oráculo es un libro que no avisa, que no pide permiso, que se abre como un agujero en el piso y te chupa para adentro. Tritura la historia de Chile, la ficción pop, los miedos, los fantasmas y los archivos que nadie quiere mirar. El tono (todo es tono) es rabioso, febril, alucinado. Hay una casa que respira, tiempos que se doblan, personajes que entran y salen como si fueran canales de TV mal sintonizados. Giordano —el que conduce todo esto— es un lector enfermo, un buscador, un detective de lo invisible. Uno de esos hombres que saben que los libros queman, que leer también es una forma de perderse. Este es el libro que desordena la mesa. El que te deja pensando, temblando. Para mí, es el libro del año porque se siente vivo. Porque late. Porque te obliga a mirarte en un espejo torcido. Porque nadie más escribe así: a riesgo limpio. A lo bestia. Sin casco.

Emails con Roberto Bolaño, de J.J. Maldonado (Seix Barral)

Fan fiction pasado por el cedazo de la envidia y la mala leche con un peruano loser con más Barcelona de lo necesario en la sangre. Un divertimiento sobre ser escritor latinoamericano en el siglo 21, con humor, mirada y ganas.

Paula Escobar – La Tercera

Enrique Correa. Una biografía sobre el poder, de Andrea Insunza y Javier Ortega (Catalonia)

Los autores, dos brillantes periodistas chilenos, realizaron esta muy bien reporteada y completa biografía de Correa. Y, a la vez, escribieron una magistral historia política de Chile, especialmente de aquellas décadas que Correa protagonizó.

Apuntes para John, de Joan Didion (Random House)

Didion, un ícono del periodismo y la crónica norteamericana, va al psiquiatra en 1999, y decide escribir sobre esas sesiones para su marido y compañero de ruta John, Gregory Dunne. En estas páginas desnuda sus miedos, desvelos y conflictos, especialmente con su hija, Quintana Roo.

Maternidades. Desafíos actuales de género, familia y fertilidad, de Martina Yopo (editora). (FCE)

Un libro fundamental para comprender uno de los más serios problemas que enfrenta el mundo y, especialmente Chile, como es la baja acelerada de la tasa de fecundidad. A través de varias voces, la editora Martina Yopo -una de las expertas chilenas en la materia- ofrece una panorámica diversa y profunda sobre este fenómeno de enormes consecuencias sociales y económicas.

Sergio Parra – Librería Metales Pesados

Gordon Matta-Clark contra viejas superficies, de Ariel Richards (Metales Pesados)

Este libro explora la compleja relación entre arte y vida, centrándose en el vínculo artístico y familiar entre el arquitecto y artista Gordon Matta-Clark y su padre, el reconocido pintor surrealista Roberto Matta. En lo fundamental, el texto se adentra en la vida de Matta-Clark (1943-1978), una figura central en el arte conceptual del siglo XX. La obra se enfoca en su desarrollo creativo en la turbulenta escena de Nueva York, donde vivió y trabajó hasta su prematura muerte. Matta-Clark fue famoso por sus “anarquitectura”, intervenciones radicales en edificios abandonados que consistían en cortes quirúrgicos o “cuts” en pisos, paredes y techos, exponiendo la estructura interna y la historia social de los inmuebles. El libro de Richards no solo narra su biografía y su tensa relación con el arte de su padre, sino que también examina cómo su obra desafió la noción tradicional de escultura y arquitectura. Su trabajo se convirtió en un acto de crítica social, buscando “deshacerse de las viejas superficies” para revelar las verdades ocultas de la ciudad y el colapso urbano.

Pánico y ternura, de Paz López (Lumen)

Creo que es un libro muy bueno. Es un ensayo sensible y agudo de la filósofa Paz López, que se revela como un libro espectacular en forma y contenido. Con un lenguaje accesible y preciso, López construye relatos donde lo cotidiano nos ayuda a reflexionar sobre la vulnerabilidad de ser humano y las posibilidades de encuentro con otros a través del arte y la empatía. El libro explora materialidades, cuerpos cruzados por la experiencia y la emoción, y vínculos familiares, analizando esa mezcla tan humana de miedo a exponerse al otro y deseo de cuidado. La autora logra iluminar los gestos y actos sensibles que tanta falta nos hacen, abriendo una ventana amable en la actualidad.

Marciano, de Nona Fernández (Random House)

Marciano es un libro que, fiel al estilo de Nona Fernández, se ubica en el límite entre la no ficción, la crónica y la autoficción, construyendo una memoria histórica a través de fragmentos. El libro recorre la vida de Mauricio Hernández Norambuena, conocido como el “Comandante Ramiro” del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), y va armando un complejo collage narrativo a partir de hechos reales. La novela no busca ser una biografía lineal, sino una exploración de la identidad, la clandestinidad y la persistencia de la historia de Chile reciente. Fernández utiliza la figura del “Comandante Ramiro” –famoso por su participación en el atentado contra Augusto Pinochet en 1986 y su espectacular fuga de la cárcel en 1996– para reflexionar sobre la violencia política, los sueños revolucionarios truncados y el destino de quienes vivieron bajo la dictadura. El título hace alusión al extrañamiento y la distancia que experimenta un individuo cuyas vivencias extremas lo separan de la realidad cotidiana, presentando a Hernández Norambuena como un ser ajeno o “marciano” ante el presente.

Serpiente, de Alfredo Andonie (Alfaguara)

La novela de género homosexual más importante que se ha publicado en Chile durante este año, buenísima.

Letras torcidas, de Juan Cristóbal Peña (Ediciones UDP)

Letras torcidas es, sin duda, una de las obras más importantes de periodismo investigativo publicadas este año. El libro aborda la figura de Mariana Callejas, una escritora chilena cuya vida se cruza directamente con los horrores de la dictadura. Peña examina cómo Callejas no solo fue una autora reconocida en ciertos círculos, sino que también participó activamente en la Operación Cóndor, colaborando estrechamente con su esposo, el agente de la DINA Michael Townley. La investigación narra la vida de Callejas, profundizando en su doble rol como artista y agente. La figura de la escritora se vuelve el eje para narrar el Chile de la dictadura, revelando la hipocresía y las zonas grises donde se mezclaban la creación literaria con la conspiración y el asesinato político, especialmente en el contexto del atentado contra el exministro Orlando Letelier en Washington D.C. El libro de Peña es esencial para entender las conexiones entre el poder, la violencia estatal y la intelectualidad en ese período histórico.

Oráculo, de Álvaro Bisama (Seix Barral)

La última novela de Álvaro Bisama, Oráculo, se distingue por su particular estructura narrativa, que cruza entre cuentos y narraciones largas para, finalmente, armar un complejo y cohesivo cuerpo novelístico. La obra se adentra en el imaginario característico de Bisama, poblado por personajes que se mueven en los márgenes de la sociedad chilena: perdedores, inadaptados, fanáticos de la cultura pop y figuras que viven al límite del colapso. El autor utiliza este formato fragmentado para explorar temas como el fracaso de las utopías juveniles, la nostalgia por la cultura de los años ochenta y noventa, y la violencia latente en el paisaje suburbano. Los distintos relatos actúan como piezas de un mosaico que revela una mirada melancólica y crítica de la historia reciente y de las obsesiones que definen a una generación. Oráculo es un excelente ejemplo del estilo de Bisama, que mezcla la precisión del cronista con la atmósfera inquietante de la ficción.

Catalina Infante – Librería Catalonia

El buen mal, de Samanta Schweblin (Random House)

Un libro muy esperado de este año y que no defraudó. Samanta es una maestra del cuento, a la altura de la excelente tradición de cuentistas argentinos. Su técnica narrativa tiene una precisión quirúrgica para el suspenso, deja al lector desconcertado y con la tensión dentro. El primer cuento es una joya

El monte de las furias, de Fernanda Trías (Random House)

Una novela hipnótica donde una mujer sola en la montaña va enfrentando sus fantasmas. La atmósfera es densa, mezcla suspenso, memoria, violencia... Fernanda es sin duda una de las mejores narradoras contemporáneas. También fue un libro muy esperado que superó expectativas.

Enrique Correa. Una biografía sobre el poder, de Andrea Insunza y Javier Ortega (Catalonia)

Andrea Insunza y Javier Ortega son impecables e implacables en la investigación periodística, en un contexto donde los medios están en crisis y hay tanta desinformación, leer periodismo de calidad así es un lujo. Aquí hacen un retrato minucioso de una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la política chilena. La vida de Correa retrata los mecanismos y oscuridades del poder, y también es una mirada crítica hacia la transición, la izquierda y el empresariado.

Pablo Retamal Navarro – La Tercera

El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas (Random House)

Esta es una crónica vívida y profunda sobre el insólito viaje del Papa Francisco a Mongolia. Cercas, quien viajó en el mismo avión, se posiciona en un lugar a medio camino entre el observador de campo y el pensador crítico, utilizando el evento como un prisma para abordar una interrogante que lo inquieta: la vida eterna. De hecho, Cercas le formula una pregunta crucial al Pontífice, que este termina respondiendo. Nada de mal para un ateo consumado que, sin embargo, se da el tiempo y la disposición para tratar de aprender sobre la Iglesia y la religión. La obra va más allá del reportaje de viaje; genera una serie de interrogantes sobre temas de fe, religión, el poder de la Iglesia y la vulnerabilidad humana, todo narrado con la característica agilidad y solidez literaria del escritor español. El libro sirve también como un retrato íntimo y revelador de Francisco, el disruptivo Papa jesuita. Aquí queda claro por qué su pontificado generó tanta división en la Iglesia.

Los lobos del bosque de la eternidad, de Karl Ove Knausgård (Anagrama)

Esta novela marca un gran retorno del afamado escritor noruego. Knausgård entrega una obra que oscila entre dos espacios geográficos (Noruega y la Unión Soviética) y dos tiempos (el presente y la década de los ochenta). La trama se desencadena cuando un hijo descubre un secreto familiar y decide ir a la raíz del asunto. Escrito con el habitual estilo puntilloso del autor, es una novela bien lograda, ya que el lector nunca se descuelga y mantiene el interés por lo narrado. Más allá de las historias, los personajes reflexionan profundamente sobre temas como la muerte, la ciencia y la familia. Es, ante todo, una novela de ideas.

Gordon Matta-Clark contra viejas superficies, de Ariel Richards (Metales Pesados)

La gran virtud de este libro reside en que derriba un mito persistente: aquel que describe al afamado pintor Roberto Matta como un padre negligente y un “monstruo” para sus hijos. Si bien la relación con su hijo, el artista Gordon Matta-Clark, tuvo momentos de escasa fluidez y tensión, Ariel Richards utiliza material de archivo inédito para demostrar que su vínculo también conoció momentos luminosos y cálidos, incluyendo apoyo económico. La investigación revela, además, que la temprana muerte de Matta-Clark golpeó profundamente al compungido progenitor. Es un libro imperdible que fusiona la rigurosidad del archivo, la memoria íntima y una excelente narración, ofreciendo una perspectiva compleja sobre esta influyente dinastía artística.

Andrés Gómez Bravo – La Tercera

Víctor Jara. 150 canciones y un poema, de Jorge Leiva (FCE)

Una minuciosa biografía creativa escrita con la frescura de la crónica y el rigor de la investigación, un libro de música que contiene un universo: memoria, historia y cultura popular.

Marciano, de Nona Fernández (Random House)

Explora en la esfera íntima, en las emociones y afectos de Mauricio Hernández Norambuena, el Comandante Ramiro. Un diálogo magnético y a ratos conmovedor, atravesado de ficción y no ficción, de biografía e imaginación literaria que busca comprender al joven que se convirtió en guerrillero y abordar preguntas abiertas de nuestra historia reciente.

Serpiente, de Alfredo Andonie (Alfaguara)

Una novela inesperada que indaga, con un lenguaje exuberante y audaz, en el deseo, la homosexualidad y las tensiones políticas en la Unidad Popular.