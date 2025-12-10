“Es un grito el recobrar”: cómo la Biblioteca Nacional resguarda hoy el vasto legado de Gabriela Mistral

“La memoria es un despeño / y es un grito el recobrar”, escribió Gabriela Mistral en su poema Patrias, parte de su libro Lagar (1954), el último que la poeta publicó en vida. En esos versos, y dando cuenta de su habitual sabiduría, Mistral hablaba del temor a que los soportes de su trabajo, aquellos documentos que fueron parte de su creación, terminaran por perderse. Que se volvieran una ingente cantidad de polvo acumulado en algún depósito olvidado.

Pero ello no ocurrió. Como sabemos, fue Doris Atkinson (sobrina y albacea de Doris Dana) quien en el 2007 entregó al Servicio Nacional del Patrimonio (ex Dibam), todo el material documental de Gabriela Mistral que había sido conservado por Dana en Estados Unidos. Se trata de un voluminoso archivo de 18.497 piezas manuscritas con un total aproximado de 120.000 fojas. Hoy ese material se encuentra resguardado en la Biblioteca Nacional de Chile, (BN) específicamente, en el Archivo del Escritor, que es la sección encargada de “conservar, investigar y difundir la colección patrimonial documental” de destacados escritores nacionales y latinoamericanos.

Entrega del Premio de Nobel de Literatura a Gabriela Mistral. Archivo del Escritor / Gabriela Mistral

En su mayoría, se trata de material escrito, es decir manuscritos, cuadernos, correspondencia, impresos, recortes de prensa, fotografías y otros. Se excluyeron otro tipo de materiales de la escritora (su biblioteca privada y objetos personales) que hoy se mantienen en el Museo de Vicuña.

A 80 años de la entrega de su Premio Nobel de Literatura, el 10 de diciembre de 1945, en Culto nos preguntamos: ¿Cómo se resguarda el legado de Gabriela Mistral en la Biblioteca Nacional? Respondieron la Directora de la institución, Soledad Abarca de la Fuente; y la Jefa del Archivo del Escritor, Daniela Schutte.

Ambas responden sobre cómo se conserva en específico: “El Archivo de Gabriela Mistral se conserva en bóvedas climatizadas y con acceso restringido. Cada uno de los documentos cuenta con una protección primaria, que pueden ser carpetas, sobres o camisas de papel libre de ácido y cajas de conservación preparadas especialmente para cada formato garantizar su conservación a largo plazo”.

“En los depósitos mencionados se conservan principalmente documentos en papel como manuscritos, cuadernos, correspondencia, impresos, recortes de prensa y otros. Las fotografías, por ejemplo, se almacenan en gavetas especiales en sobre libres de ácido. Por otra parte, el material de audio y video, se conserva en los depósitos del Archivo Audiovisual de nuestra biblioteca bajo los estándares internacionales para la preservación de este tipo de materialidades”, agregan. Y añaden: “Por razones de conservación y procesos técnicos, existen materiales que no se conservan físicamente en el archivo, como por ejemplo las piezas audiovisuales y de prensa”.

Asimismo, nos comentan cómo fue el proceso en que las piezas fueron guardadas: “Antes de ser almacenados en sus depósitos definitivos, cada uno de los materiales fue revisado y trabajado para su preservación: fueron removidos corchetes, clips y cintas adhesivas. También se trabajó en la estabilización de documentos que lo requerían y solo en ocasiones fue necesaria una intervención mayor. En general, todo el legado se encontraba en muy buen estado de conservación”.

Ceremonia del Premio Nobel de Literatura 1945. Colección: Archivo del Escritor / Gabriela Mistral

Un punto relevante es la digitalización. Desde la Biblioteca Nacional rescatan que la mayoría del material del legado se encuentra digitalizado y disponible en la web de la BN. “Las más de 20 mil piezas que forman parte del legado están digitalizadas y disponibles en Biblioteca Nacional Digital. Este proceso se desarrolló entre el 2007 y 2009, en el marco de un proyecto específico que estuvo liderado por Pedro Pablo Zegers, entonces conservador del archivo y, luego por Claudia Tapia quien le sucediera en el cargo. El proyecto consistió en la descripción catalográfica, conservación, digitalización y puesta en línea de los documentos".

“En cuanto a los documentos sonoros y audiovisuales se procesaron en 2020. Hoy los diversos materiales pueden encontrarse en la Biblioteca Nacional Digital en un especial dedicado al legado de Gabriela Mistral“.

Sobre lo mismo, ¿puede una persona natural cualquiera ir a conocer algún documento del legado? En rigor, sí, pero desde la BN recomiendan hacerlo vía online. “Dado que la colección completa del legado literario está digitalizada, priorizamos la consulta digital del Archivo. Asimismo, ofrecemos el envío de copias en alta resolución del material digitalizado. No obstante, comprendemos que, en ocasiones, los procesos de investigación requieren de la consulta del original, por ejemplo: matasellos que no son legibles, timbres, entre otros. Para estos casos y previa evaluación del estado de conservación de los materiales puede concertarse una cita de investigación".

“Es importante mencionar que junto con el acceso a los documentos completos, se han realizado mini sitios sobre Gabriela Mistral en Memoria Chilena y Chile para niños, ambas plataformas que buscan acerca el patrimonio a un público más amplio y diverso", añaden Abarca y Schutte.

Ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral, 1945. Archivo del Escritor / Gabriela Mistral

¿Cuáles son los principales desafíos de mantener el legado? Responden desde la BN: “Si bien el material está descrito y digitalizado, las normas de catalogación de documentos de este tipo han ido evolucionando con los años, por lo tanto resulta imprescindible actualizar y profundizar los metadatos de un número importante de registros. Asimismo, los procedimientos de digitalización también han ido avanzando con los años y, consecuentemente, la calidad de muchas digitalizaciones como también las formas de presentar distintos conjuntos de objetos debiera ser reevaluada. Todo esto también se vincula con los distintos procedimientos de preservación digital que requieren del uso de protocolos estandarizados y una inversión importante en hardware y software”.

“De la mano de lo anterior, la investigación resulta fundamental para que la puesta en línea de documentos patrimoniales sea eficaz, eficiente y efectiva. En este punto, por ejemplo, no solo nos referimos a la investigación de los contenidos de los documentos, sino también las posibilidades de su puesta en línea, ofreciendo por ejemplo, aplicaciones o funcionalidades que permitan una aproximación atractiva y sencilla desde las distintas plataformas. También, la investigación resulta esencial para la preparación y diseño de acciones comunicacionales que sean coherentes con la naturaleza de los documentos y con los distintos públicos a los que están destinados”.

Un punto a considerar, es que debido justamente a este material, se ha podido avanzar en más publicaciones del acervo mistraliano. “Es importante hacer notar en este punto, que gracias a la donación del legado de Gabriela Mistral y el trabajo consistente enfocado en la preservación y acceso, en los últimos 15 años se han publicado una veintena de títulos sobre la autora, que han sido producto de investigaciones de estos materiales, antes desconocidos, dentro de los cuales destaca la Obra Reunida, publicación en ocho tomos que fue publicada en 2019 por Ediciones Biblioteca Nacional y que en estos días tendrá su segunda edición, con ocasión de la conmemoración de los 80 años del Premio Nobel”.

De hecho, en el legado es posible encontrar ciertos materiales sobre la efeméride. Así detallan desde la BN: “Tenemos por ejemplo, una colección de documentos que da cuenta de la campaña para la postulación al Premio Nobel iniciada por la escritora ecuatoriana Adelaida Velasco y apoyada por el presidente Pedro Aguirre Cerda. Tenemos también registros fotográficos de la ceremonia, el manuscrito de su discurso de aceptación y más de un centenar de telegramas, tarjetas y cartas de saludo y felicitación”.

Manuscrito de las Palabras pronunciadas por Gabriela Mistral cuando recibió el Premio Nobel. Archivo del Escritor / Gabriela Mistral

Portada diario La Hora, 1945. Archivo del Escritor / Gabriela Mistral

Y justamente por esta importante efeméride es que parte de estos materiales del legado serán exhibidos al público. Esto, en el Archivo del Escritor de la Biblioteca Nacional (Alameda 651, sector Alameda segundo piso) a partir de este miércoles 10 de diciembre y hasta fin de mes. Es un grito el recobrar, diría Gabriela.