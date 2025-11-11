Debbie Gibson regresa a Gran Arena Monticello con “Nowstalgia Tour Reconquista”

Luego de llenar Gran Arena Monticello en mayo de este año y realizar una impecable presentación Debbie Gibson, una de las voces femeninas más destacadas del pop de los 80´s, regresa a San Francisco de Mostazal el próximo sábado 31 de enero con la gira “Nowstalgia Tour Reconquista”, para llenar de clásicos y recuerdos el recinto. La estadounidense llegará con éxitos como “Lost in your eyes”, “Only in My Dreams”, “Electric Youth”, “Staying Together”, entre muchos otros. Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster desde el jueves 13 de noviembre a las 11.00 horas.

Gibson, que inició su carrera a los 17 años, se convirtió en cantante, compositora, actriz, pianista y productora y debutó en 1987 con el disco “Out of The Blue”, que obtuvo tres discos de Platino. De las canciones destaca “Foolish Beat” que la posicionó como la artista más joven en producir, escribir e interpretar la canción que se ubicó en Billboard Hot 100.

Luego de eso la cantante cantante sólo conoció éxitos, presentaciones agotadas y logró un total de 11 discos, entre los que destaca “Electric Youth” que también fue éxito de ventas y estuvo durante cinco semanas en el Billboard y “Lost in your eyes” fue número uno en el Hot 100.

Debbie regresa a los escenarios con una gira que la llevará por diferentes países de Sudamérica, donde demostrará que su talento y voz siguen intactos, para revivir aquellas canciones y coreografías de los años 80´s.