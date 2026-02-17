Deja Vu: Anttonias cierra una etapa con su nuevo single

Deja Vu, se llama el etéreo y melancólico nuevo sencillo de Anttonias, una de las bandas promisorias de la nueva camada del rock chileno.

La canción nace de una chispa sembrada por la obra de Silvio Rodríguez Te Amaré; “Te amaré aunque tenga final”. Esa frase detonó en la banda una reflexión sobre lo eterno y lo efímero, transformando el ritmo en un refugio personal donde el tiempo se vuelve circular.

“Para nosotros, es como el cierre de una etapa. Por distintos motivos el tema quedó fuera del álbum debut. Expresa amor y melancolía, atrapándote en su universo sonoro como un sueño, un suspiro, un leve descanso en medio del constante movimiento.”, explica Felipe Sanzana, integrante de Anttonias.

El tema circulaba desde abril de 2025 en formato demo en YouTube, convirtiéndose en una pieza de culto para quienes han seguido a la banda desde sus primeros pasos.

Hoy, esa conexión se formaliza con una versión definitiva producida por Heartgaze —reconocido por su trabajo junto a figuras como Akriila, Easykid, Young Cister, FaceBrooklyn y Princesa Alba—, quien logra capturar la esencia acústica y sensorial de la canción, elevándola a un nuevo plano sonoro.

Escucha Deja Vu a continuación