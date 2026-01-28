Desde Macha y El Bloque Depresivo hasta Katteyes: el evento solidario que busca levantar el Biobío

El domingo 1 de febrero, el Club Hípico de Concepción (Av. Cristóbal Colón 7510, Hualpén) será el espacio para el evento a beneficio “Biobío se levanta”. Los artistas que se presentarán en la instancia son Macha y el Bloque Depresivo, Garras de Amor, Entremares, Katteyes, Pablito Pesadilla, Sinaka y Kennat.

Los fondos reunidos se destinarán para los vecinos damnificados de Punta de Parra en la comuna de Tomé. En un video publicado en Instagram, el alcalde de Talcahuano explica que más de 500 familias perdieron su hogar por el fuego en el sector.

Lo recaudado se utilizará para la construcción de viviendas de emergencia, su habilitación interior y la entrega de kits de alimentación, higiene y aseo. Además, en la instancia se recibirán kits de limpieza y materiales de construcción.

El evento se organizó con la coordinación de Techo Chile, MovidosxChile y Hogar de Cristo. Con la colaboración de las municipalidades de Tomé, Talcahuano y Hualpén.

Las entradas se venderán por Tuacceso.cl. La preventa se podrá comprar solo por el 27 de enero y tiene un valor de 10 mil pesos. Después, la entrada general costará 15 mil pesos y el ticket en puerta valdrá 20 mil.