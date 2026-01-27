SUSCRÍBETE POR $1100
    El escritor mexicano David Toscana obtiene el Premio Alfaguara de Novela 2026

    El autor obtiene este galardón gracias a su novela El ejército ciego. Logra un premio de US$ 175.000, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana. A Chile llegará en abril.

    Pablo Retamal N. 
    Pablo Retamal N.
    El escritor mexicano David Toscana obtiene el Premio Alfaguara de Novela 2026

    El escritor mexicano David Toscana ganó el XXIX Premio Alfaguara de novela, por su libro El ejército ciego.

    En esta oportunidad, el galardón lo otorgó un jurado presidido por el escritor mexicano Jorge Volpi, Premio Alfaguara de novela en 2018 por Una novela criminal, y conformado además por la escritora argentina Agustina Bazterrica, la escritora mexicana Brenda Navarro, la scout y programadora cultural (Finestres, Cataluña), Camila Enrich, el periodista y director de Página Dos (RTVE), Óscar López, y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes (con voz pero sin voto).

    El galardón está dotado con 175.000 dólares (poco más de 151 millones de pesos), una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana.

    En esta convocatoria se recibieron 1.140 manuscritos, de los cuales 524 provienen de España, 171 de Argentina, 169 de México, 109 de Colombia, 62 de Estados Unidos, 49 de Chile, 34 de Perú y 22 de Uruguay.

    Según confirmaron de Penguin Random House a Culto, la novela ganadora llegará a las librerías nacionales a partir de abril.

    La trama se basa a partir de un hecho histórico del siglo XI, cuando el emperador bizantino Basilio II cegó a 15 mil prisioneros. “La novela adquiere un tono coral y poético que mezcla leyenda y humor negro, una gran épica para los vencidos”, dijo el presidente del jurado, Jorge Volpi.

    “Este episodio refleja muchas metáforas de nuestro tiempo, este emperador decide cegar a los prisioneros búlgaros, esa metáfora de la ceguera y a luz es profundamente actual en esta época de otros conflictos bélicos, sobre todo porque lo que David hace es centrarse en las historias particulares de cada uno de estos ciegos que reflejan lo que en nuestra época ocurre con las víctimas del poder autoritario”.

    Un escritor laureado

    La obra de David Toscana ha sido reconocida por el uso de humor negro. “Creo que el humor, sea de cualquier color, tiene que ser algo que acude a la inteligencia de lector. El humor no es el pastelazo, no es la humillación, no es el detalle chuzco sin el giro del lenguaje que puede tener ingenio, distintas formas de leerse y se mantiene en una cuerda floja, porque el humor a veces es trágico”, dijo en la ceremonia.

    Toscana señaló que no pensó mucho en este tiempo al escribir esta novela. “La novela va a hablar por sí misma, aunque escriba de una evento que ocurrió hace 1012 años sé que necesariamente habla de nuestra época, como los escritos de hace mil años también hablan de nuestra época. La idea de que un libro puede hablar es la que como escritor le tengo que ceder, pero no tengo por qué inyectarle a la novela ciertos conflictos contemporáneos”.

    ¿Cómo se escribe una novela con 15 mil personajes? “Estaremos con unos 10 o 15 personajes, que son los que tenían la historia que contar. Alguien que me azuzó para escribir esta novela fue un historiador polaco, quien estudió la historia de Bulgaria y cuando llegó a este pasaje señala que no era material para un historiador, sino para un novelista, pues no se sabe lo que pasó, sino que hay que recurrir a la imaginación. Fui describiendo los distintos significados de la novela. José Donoso decía que las novelas no se escriben sino que se descubre. No es algo visible”.

    No es la primera novela que tiene nombre de una fuerza armada, tiene una que se llama El Ejército iluminado (2006). “Cuando escribía esta novela traté de huir de un título similar, pero me di cuenta que no había otro titulo posible: el ejército ciego”.

    “Al escritor siempre se le pide que se posicione en diferentes temas de la actualidad, y uno lo asume como parte del oficio, no es que fuera tanto esta novela sino en general, el oficio nos pone a todos nosotros. El tema de una novela hace que uno sea proclive a que le hagan ciertas preguntas y esta novela trata sobre el poder”, agregó.

    Reconoció que por el hecho de escribir sobre los Balcanes, hay ciertos guiños al cineasta Emir Kusturica, pero todo partió con la lectura de un cronista bizantino.

    Nacido en Monterrey, Nuevo León, el 7 de noviembre de 1961 inició su carrera literaria tras graduarse como ingeniero Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

    Su trabajo literario ha tenido reconocimiento. En 2002, su novela Santa María del Circo fue reconocida en Estados Unidos como una de las mejores del año. Además, en 2008 ganó el José María Arguedas por El ejército iluminado.

    En 2017 obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia de escritores para escritores y el Premio Elena Poniatowska 2018 por su novela Olegaroy.

    Entre sus influencias ha reconocido a escritores como Cervantes, Calderón de la Barca, y los escritores latinoamericanos Juan Carlos Onetti, Jorge Luis Borges y José Donoso.​ Aunque también al ruso Fiódor Dostoyevski. “Al escritor que más admiro, además de Cervantes, es a Dostoievski, pero por más que quiero ser Dostoievski, no me sale”, dijo en entrevista de 2018.

