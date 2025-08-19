Distópica película con Daniela Ramírez anuncia estreno en cines chilenos
Zafari, la nueva cinta de la directora venezolana Mariana Rondón, indaga en las tensiones sociales que surgen entre los habitantes de dos edificios después de la llegada de un hipopótamo. Tras sus dos funciones en Sanfic, donde se exhibe esta semana, llegará a las salas del país.
Los habitantes de dos torres de departamentos interrumpen sus rutinas para seguir la llegada de un nuevo animal al zoológico de la comunidad: Zafari, un hipopótamo que se convierte en símbolo de abundancia en un contexto de escasez.
Desde la ventana de su hogar, en un edificio de clase alta venido a menos, Ana (Daniela Ramírez), Edgar (Francisco Denis) y su hijo Bruno (Varek La Rosa) observan el festejo. Mientras el acceso a recursos básicos se vuelve cada vez más limitado, Ana ingresa a los departamentos abandonados en busca de provisiones, con el objetivo de encontrar una forma de huir junto a su familia.
Sin explicitar el lugar dónde transcurre la historia, la cineasta venezolana Mariana Rondón plantea esa distopía para reflexionar sobre la realidad de su país y de Latinoamérica. Un universo donde conviven lo cotidiano y lo fantástico.
“(Hay una) crisis latinoamericana recurrente. No es lo mismo una que otra, pero está todo el tiempo ahí presente. Y entonces empezamos a trabajar Zafari en base a eso. Desde ese lugar que nos es común, de esa crisis que nos es común”, declaró a AFP la directora que ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián por Pelo malo (2013).
Filmada en República Dominicana y Perú, la película es coproducida por Quijote Films, la compañía chilena que en los últimos años ha estado detrás de cintas como Los colonos (2023), O último azul (2025) y La misteriosa mirada del flamenco (2025).
Tras su paso por la 21° edición de Sanfic –donde se exhibirá esta martes 19 y este jueves 21 como parte de la Competencia Cine Chileno–, el filme se estrenará en los cines nacionales el próximo 4 de septiembre.
Revisa su trailer a continuación:
