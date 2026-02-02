SUSCRÍBETE POR $1100
    Documental Alturas de Macchu Picchu de Los Jaivas se exhibirá al aire libre en Peñalolén

    El legendario documental se exhibirá el 4 de febrero a las 20.00 hrs en el Centro Ceremonial de Pueblos Originarios de Peñalolén.

    Por 
    Equipo de Culto

    Un encuentro abierto en Peñalolén reunirá cine, música y memoria. La emblemática banda chilena Los Jaivas presentará la película documental Alturas de Macchu Picchu en un evento gratuito y al aire libre que se realizará en el Centro Ceremonial de Pueblos Originarios de Peñalolén (Av. José Arrieta 7659).

    La actividad marcará un hito clave en la conmemoración de los 45 años del disco, ya que en esta instancia la banda dará a conocer las fechas, ciudades y el inicio de la venta de entradas de la gira nacional e internacional que se desarrollará durante los años 2026 y 2027.

    El evento, producido por 4Parlantes, cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Peñalolén y está concebido como un encuentro abierto a la comunidad, en un espacio de alto valor simbólico, cultural y patrimonial.

    El documental Alturas de Macchu Picchu, es un clásico registro audiovisual de la histórica presentación de Los Jaivas en las ruinas incas de Machu Picchu, realizada para el disco homónimo que musicaliza los poemas de Pablo Neruda. La película fue dirigida por Reinaldo Sepúlveda y, en esta ocasión, será exhibida en su nueva versión remasterizada, ofreciendo una experiencia renovada para el público.

    En esta instancia, Los Jaivas estarán presentes para compartir con el público asistente, generando un espacio de encuentro directo en torno a la memoria, la música y el legado de esta obra fundamental.

    Además, el evento contará con una feria y muestra de organizaciones indígenas que forman parte del Centro Ceremonial de Pueblos Originarios de Peñalolén, reforzando el vínculo entre la obra, los pueblos originarios y el territorio que acoge esta actividad.

    La convocatoria es a las 20:00 horas y el ingreso será por orden de llegada.

    El documental Remasterizado Los Jaivas Alturas de Macchu Picchu se exhibirá el 4 de febrero a las 20.00 hrs en el Centro Ceremonial de Pueblos Originarios de Peñalolén.

