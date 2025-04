Don Rorro de Sinergia: “Se necesita algo más que las plataformas para lograr que los artistas vivan de su trabajo”

La primera vez que Rodrigo “Don Rorro” Osorio, el cantante de Sinergia, escuchó una versión de estudio de Hagamos que pase, el nuevo sencillo de la banda, quedó sorprendido. La canción pasa desde un ritmo de cumbia a una pesada sección de metal, a todo volumen, sin aviso. Toma por asalto a cualquier oyente desprevenido. “Cuando lo escuché la primera vez, dije: esto no pega ni junta. Pero después lo empezamos a tocar en la gira de verano y la gente enganchaba. El hecho de que tuviera una cumbia y que de repente pasa a un mosh, eso en vivo funciona mucho”, dice al teléfono con Culto.

Hagamos que pase, es una canción de partes contrastadas. Fue trabajada por el grupo junto al productor Andrés Godoy, en sesiones en Estudios del Sur durante el año pasado. Allí registraron tres nuevas canciones; Alienígenas, lanzada en octubre de 2024, Hagamos que pase y una tercera, T amodio, que debiera salir en un par de meses. “Andrés lo que hizo fue ponernos de acuerdo con ideas que teníamos desde hace años deambulando y que no lograban cuajar. Estamos más viejos, más mañosos, pero también más maduros y más autogestionados, nos cuesta ponernos mucho de acuerdo, porque el día de hoy todos podemos hacer canciones desde nuestro respectivo home studio”.

Según Osorio, no es primera vez que trabajan de esa manera. “Este proceso se parece mucho al proceso de Todos me deben plata. Ese fue un pegoteado de ideas grabadas en cassete. Era una canción súper convencional, pero Andrés la dio vuelta entera, la recortó en 100 pedazos y la rearmó. Entonces, nosotros escuchamos eso y después la tuvimos que transformar a ejecución”.

Pero Hagamos que pase mantiene el vértigo habitual de Sinergia. Una sensación que según Don Rorro, se vincula con el rock moderno. “Las nuevas generaciones, se conectan mucho con lo que está pasando en Japón, donde el rock está más freakeado que nunca. Y ese freakerío a nosotros también nos motiva y nos gusta jugar con eso”.

Estos sencillos marcan el regreso de la banda a su momento más habitual, tras un período enfocado en el proyecto Sinergia Kids, con rock para las infancias. “Nos pasó que tocábamos en fiestas costumbristas, eventos de beerfest, y después hacíamos sesión de fotos gratuita. Ahí llegaban muchos papás con niños. A los niños les gusta mucho el rock y también los papás. Hay toda una generación de niños muy ávidos del rock. Nosotros somos unos niños más que también queremos jugar. Creo que eso ha funcionado súper bien y sin duda que toda esa energía se cuela y no es forzada”.

“Queremos que prospere la Ley Tommy Rey”

Además de ser el cantante de Sinergia, Don Rorro tiene un activo rol en el gremio de los músicos. Como presidente de la SCD, ha estado atento a la contingencia. Lo más reciente es el estudio Cantando para el algoritmo, desarrollado por un equipo liderado por el académico de la UAI, Arturo Arriagada, que discute la tesis de que las plataformas digitales han contribuido a la democratización de la música.

Entre otros detalles, el estudio señala que sólo un 7,7% de los músicos y músicas que participaron de la muestra, está satisfecho con las ganancias que obtiene de la plataforma. Además, en promedio, el estudio establece que los artistas encuestados reciben en promedio un 14,1% de sus ganancias de las reproducciones en la plataforma. Y peor aún, que la popularidad en el entorno digital, no necesariamente se traduce en venta de entradas o incluso en las canciones que más conocen los fans.

Don Rorro, cantante de Sinergia y presidente de la SCD

“Yo sobre eso opino que al final de cuentas uno necesita algo más que las plataformas para darse a conocer -apunta Don Rorro-. El lado bueno es que antes tenías que contar con el ejecutivo del sello que te decía dedo para arriba o dedo para abajo, y en base a eso se definía tu carrera. Hoy, la gente empieza a explorar en las redes y ocurren fenómenos orgánicos que después las mismas plataformas y los mismos sellos capitalizan e invierten. Eso yo lo encuentro positivo, pero sin duda que las plataformas son parte de y muy difícilmente van a cumplir con el anhelo de que un artista pueda vivir de su trabajo”.

Pero el músico apunta un matiz. “Hoy, subir una canción a YouTube o a Spotify es el paso cero, pero después hay que realizar una tremenda gestión en términos de difusión, de visibilización del trabajo. Donde realmente se mueve la aguja es cuando se produce la transversalización, que se logra con la radio, la televisión y la presencialidad. Cuando tú ves a un artista en un festival y te gusta, entonces ahí empieza el artista a acercarse a ese mantra que es lograr vivir del trabajo. Entonces, las plataformas son solo parte de. Por eso la ley del 20% es tan importante, la ley del telonero es tan importante y la ley Tommy Rey, que queremos que prospere ahora, es tan importante”.

-Recientemente estuvo en el Congreso en la presentación de la Ley Tommy Rey ¿cómo se fue gestando esa idea?¿cuán importante es?

-Todos estos pasos son muy importantes, porque el día de hoy tenemos una simetría en donde la televisión, la radio y los locales pagan el derecho conexo, que es el derecho que reciben los intérpretes, los que grabaron, los que cantaron, los que interpretaron, que a veces son los mismos autores, pero otras veces no lo son. Es un un derecho aparte que no se cobra en las plataformas digitales y esa es una simetría súper grande, que sucede en muchos países y que se está buscando revertir. De hecho, hay países, por ejemplo, como España, donde sí se paga este derecho conexo. Esta batalla nosotros la teníamos pensada desde hace harto tiempo, porque los mismos socios de la institución nos lo pedían. Asumimos el compromiso de avanzar en esto. Y justo esto coincidió con la partida del intérprete por excelencia de Chile, don Tommy Rey. Entonces, yo creo que el mejor homenaje que se le puede dar a Tommy es que esta ley lleve su nombre, porque es el ícono de alguien que hace que las canciones vuelen a través de la interpretación.

-Nosotros sabemos que va a ser una disputa larga, donde se van a escuchar muchas opiniones, pero tenemos la convicción de que es algo que corresponde, que es algo que hay que corregir y que es algo que aporta otro granito de arena a lo que estábamos conversando, de que el artista pueda vivir de su trabajo. Cuando me dicen ¿las plataformas han democratizado? Sí, pero no es suficiente. La ilusión de que hoy día cualquiera puede subir algo y volverse famoso, no. Hoy, si no tienes mecanismos de protección locales, si no tienes incentivos, si no creas la posibilidad de que se conozcan a los artistas en vivo, si no generas visibilización, no ocurre nada.