Dream Theater aterriza en Chile con formación estelar: “La gente ha sido consistente”
Dream Theater vuelve a Chile con el disco Parasomnia, el que marca el regreso del histórico baterista Mike Portnoy al grupo. En conversación con Culto, el instrumentista habló sobre el proceso de creación del disco, el culto que disfrutan en el país y qué significa para la banda.
Dream Theater tiene cuatro décadas de carrera y 16 discos en su historia. Pero también algo más que estadísticas: su escalada como coordenada ineludible del metal progresivo de las últimas décadas, quizás la agrupación más representativa del género, por lo demás de amplio arrastre en mercados como Chile.
Por lo mismo, un proyecto nuevo podría significar otro más dentro de un catálogo tan amplio. Pero, para la banda, su disco Parasomnia se trata de un hito; la vuelta del histórico baterista Mike Portnoy inmortalizada en un proyecto musical.
El retorno del mítico percusionista se estuvo cocinando en la pandemia. Cuando Mike Portnoy comenzó a levantar proyectos con el guitarrista John Petrucci. Su salida de la banda había dejado heridas, las que ya habían cicatrizado. En 2023, el baterista volvió a tomar las baquetas del grupo y, para celebrar el 40 aniversario de Dream Theater, realizaron un tour que los trajo a Chile al año siguiente. El público chileno saludaba al músico después de casi una década y media sin verlo.
El 22 de abril, Dream Theater tocará en el Movistar Arena con su alineación original. Mike Portnoy (batería), John Petrucci (guitarra), John Myung (bajo), James LaBrie (vocalista) y Jordan Rudes (teclado) llegarán al recinto. En conversación con Culto, el baterista reflexiona sobre sus visitas anteriores al país, qué significa Parasomnia para el grupo y el proceso de creación del álbum.
-¿Cómo fue la conexión con el público chileno en su primer concierto?
Fue en el 2005 que tocamos en Santiago y fue una experiencia increíble. Fue mucho más allá de nuestras expectativas. No sabíamos qué esperar, si habría muchos fans. Resultó que había 20 mil fans locamente apasionados. Fue una gran sorpresa para nosotros y todavía lo recordamos a día de hoy.
-¿Cómo describiría a la fanaticada chilena?
Son extremadamente apasionados, de mucho ruido, con un canto muy vocal. Cantaban mucho. Esa energía es lo que nos inspira. Entre más loco y más ruidoso es el público, más emocionante es el show para nosotros.
-La banda visitó Chile hace dos años, ¿cómo ha cambiado el público desde su primera visita?
Bueno, son 20 años. Hemos estado viniendo durante este tiempo, tanto juntos como por separado. Los conciertos que hicimos en diciembre de 2024 fueron asombrosos y de mis favoritos de todo el tour. Pero creo que la gente ha sido consistente. Contamos con ellos para que sean tan increíbles como siempre han sido.
-¿Es decir que siguen siendo iguales desde la primera visita?
Sí, absolutamente. Son increíbles, puedes sentir todo el recinto moviéndose.
-¿Cómo ha sido el reencuentro con los chilenos después de tantos años alejado de la banda?
Sí, ha sido increíble. He estado de vuelta en la banda por dos años, por lo que se ha comenzado a sentir normal de nuevo. Ha sido una buena reunión y ansiamos tocar de nuevo juntos para los fans de todo el mundo.
-La banda tiene más de 40 años de carrera, ¿cómo se refleja eso en su show?
Nosotros vinimos previamente en nuestro tour por los 40 aniversarios. En ese show estábamos intentando cubrir todas las diferentes áreas y álbumes de la banda a lo largo de los años. Es un show de tres horas, pero no es posible cubrir los 16 discos porque nuestras canciones son muy largas. Pero, creo que fue una buena representación de lo que hemos estado haciendo durante estos años.
-¿Qué representa Parasomnia para su carrera?
Para nosotros es un álbum importante porque es el primero con esta alineación reunida de vuelta. La última vez que esta banda grabó junta fue hace 15 años. Entonces ese hito por sí mismo fue emocionante e importante para nosotros.
-¿Podría describir el proceso de hacer el álbum?
Bueno el proceso es como siempre ha sido. Incluso, como era en 1985 cuando empezamos con The Majesty Demos, es el mismo proceso de escritura. Comenzamos con la música instrumental primero, lanzamos ideas entre nosotros, las juntamos. Entonces cuando la música está lista, comenzamos a escribir las melodías vocales y añadir la letra. Esa es la forma en la que era hace 40 años y es la que sigue siendo a día de hoy.
-¿Cuál es la diferencia entre este álbum y otros de su repertorio?
Tiene otras canciones. No creo que tenga grandes diferencias en sonido. Creo que Dream Theater tiene un estilo y un sonido bastante consistente por 40 años. Intentamos continuar el desarrollo y crecimiento de ese sonido y estilo.
-¿La experiencia de los otros discos no da un extra a este?
Claro, todo lo que haces es una reacción a algo que has hecho previamente. Y los cinco álbumes previos eran con una alineación distinta. Entonces un line-up distinto obviamente nos inspira a crear algo nuevo, refrescante y diferente de los anteriores.
