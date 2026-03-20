Rafael Araneda volverá a animar el Festival de Viña en 2027 junto a Karen Doggenweiler

Ya hay humo blanco con respecto a quién ocupará una de las tribunas más populares de Chile a principios de 2027: la animación del Festival de Viña del Mar.

Según pudo saber Culto, finalmente Rafael Araneda será otra vez el anfitrión del evento en su próxima edición en la Quinta Vergara.

La determinación se tomó luego que el al periodista finalizara en febrero pasado su contrato para el certamen con Mega -el que en un principio pactaba sólo dos años-, por lo que fue renovado para una temporada más. La negociación se dio en las últimas semanas y finalmente se selló un acuerdo hace algunos días. El hecho podría oficializarse pronto.

22 DE FEBRERO DEL 2026 RAFAEL ARANEDA Y KAREN DOGGENWEILER, ANIMADORES DEL FESTIVAL DE VIÑA DURANTE LA PRIMERA NOCHE. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Las circunstancias sorprenden, ya que el propio Araneda había hablado de un “fin de ciclo” en la conferencia de prensa en la noche final de la reciente cita, dando a entender que -después de liderar diez ediciones- dejaba de lado el espectáculo. Eso sí, los propios ejecutivos con los que estuvo en ese encuentro con los medios -como Daniel Merino y Juan Pablo González- dijeron que les encantaría seguir trabajando con él.

En entrevista con este medio, Araneda profundizó al respecto: “Evidentemente yo tengo un contrato que finalizó anoche (viernes 27 de febrero), entonces no puedo hablar de otra cosa. Para mí, esto es un cierre en términos contractuales, profesionales y lo que suceda en el futuro, me parece que Bizarro y Mega tendrán que analizar para ver cuál es su proyecto en el futuro y en ese sentido yo no puedo decirte otra cosa, sería ridículo”.