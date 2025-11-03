Edo Caroe se toma el Teatro Oriente con su nuevo show durante noviembre

Tras de una exitosa gira nacional y su paso por el Festival de Viña del Mar 2025, Edo Caroe regresa a los escenarios pero con un gran problema: No tiene nada para presentar. O eso dicen.

Uno de los comediantes más exitosos a nivel local se enfrenta al drama de la hoja en blanco y, para intentar derribarlo, montará un espectáculo donde será posible observar todo su proceso creativo: será los días 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15 de noviembre en el Teatro Oriente, ubicado en la comuna de Providencia.

“Bajo el nombre de “Edo Caroe No Tiene Show”, llega un show que destaca por una versión más íntima del comediante, recogiendo su proceso creativo tras verse enfrentado a una hoja en blanco. Todo desde una mirada graciosa, elocuente y repleta de chistes que marcan su retorno a construir una nueva rutina", remarca un comunicado en torno al artista.

Así fue la despedida de Edo Caroe pre Viña. FOTO: Joss Moisan (@jossmoisan)

De esa forma, “Edo Caroe No Tiene Show” es la oportunidad para disfrutar del humor directo y sin filtros del comediante, viviendo la creación de un espectáculo de comedia desde cero.

Las entradas se pueden comprar en edocaroe.cl