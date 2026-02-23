SUSCRÍBETE
    El chiste de Stefan Kramer en Viña 2026 sobre el Caso Relojes y la reacción de Tonka Tomicic en el público

    Stefan Kramer abrió el bloque de humor en esta edición del Festival de Viña. En su rutina combinó sus ya clásicas imitaciones —con algunos personajes nuevos—, música en vivo y chistes sobre contingencia. En esa línea, lanzó una alusión a Tonka Tomicic y al bullado Caso Relojes.

    Por 
    Equipo de Culto

    Stefan Kramer conquistó a la Quinta Vergara, reafirmando el vínculo que mantiene con el público del certamen viñamarino.

    Entre historias personales, la búsqueda de reinventarse, imitaciones y números musicales, Kramer logró nuevamente ganarse al “monstruo”.

    A lo largo de su presentación, recordó su paso por el Festival de Viña en 2008, cuando Sergio Lagos y Tonka Tomicic se desempeñaban como animadores.

    “Fue una noche hermosa”, dijo. Imitando la voz de Lagos, revivió el momento en que le entregaron los galardones. Fue entonces cuando deslizó el comentario sobre la Tomicic y el Caso Relojes.

    “Estaba la Tonka. Me habría dado el reloj de oro”, lanzó, mientras las cámaras enfocaban a la comunicadora, ubicada entre el público.

    La reacción de Tonka Tomicic al chiste de Kramer sobre el Caso Relojes

    Mientras avanzaba el espectáculo, la animadora permanecía en la Quinta Vergara como espectadora. En los últimos días, Tomicic ha estado ligada a la pauta del certamen, participando en instancias como la conducción de la Gala.

    Al momento de la broma, las cámaras captaron su reacción: Tomicic respondió con carcajadas ante la alusión, tomándose el comentario con humor.

    Más sobre:Festival de Viña 2026Festival de ViñaCaso RelojesTonka Tomicic

