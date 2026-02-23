SUSCRÍBETE
    El emotivo alto en Viña 2026: La Quinta Vergara rindió un sentido homenaje a Héctor Noguera

    Tras finalizar la presentación de la Competencia Internacional, el Festival de Viña y el público de la Quinta Vergara homenajearon al actor nacional fallecido en octubre pasado.

    Por 
    Equipo de Culto

    Durante la noche inaugural del Festival de Viña 2026, la actriz Carolina Arregui se unió a Rafael Araneda para conducir el segmento de la competencia internacional.

    Siguiendo la estrategia del año anterior, Mega ha optado por potenciar a sus propios rostros para acompañar a la dupla oficial de animadores durante la presentación de los países en competencia.

    Tras finalizar la primera tanda de canciones, la transmisión hizo un paréntesis al ámbito musical para rendir un sentido homenaje al actor nacional Héctor Noguera, fallecido en octubre pasado.

    En el escenario de la Quinta Vergara, Araneda anunció el inicio de un emotivo momento, para luego ceder la palabra a Arregui, quien no solo compartió pantalla con Noguera en múltiples producciones, sino que también trabajó junto a él en la última teleserie grabada por el actor, Aguas de Oro, del área dramática de Mega.

    Con una fotografía del intérprete proyectada en las pantallas de la Quinta, la actriz dedicó unas palabras: “Quiero decirte que Tito fue un verdadero maestro para todos nosotros. Recordarlo en este escenario es muy emocionante”.

    “Démosle un tremendo aplauso a Tito Noguera”, pidió la actriz. Ante su petición, el “monstruo” respondió con una ovación en honor a la leyenda del teatro nacional, quien partió el pasado 28 de octubre a los 88 años, dejando un enorme legado en las tablas y la pantalla chilena.

    Más sobre:Festival de Viña 2026Festival de ViñaCarolina ArreguiHéctor NogueraRafael Araneda

