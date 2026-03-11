El “peor” músico de Metallica según sus propios integrantes

La historia del rock está llena de virtuosos, pero Metallica ha demostrado que la química y la composición pueden ser más poderosas que la técnica por sí sola. Sus canciones directas, se metieron de lleno en la historia grande del rock.

Sin embargo, esto no ha impedido que los propios miembros de la banda reconozcan las limitaciones de sus compañeros. Así ocurrió durante la famosa entrevista concedida a la revista Playboy en abril de 2001. El cuarteto estaba bajo un clima de tensión absoluta, eran los días previos a la salida del bajista Jason Newsted y del proceso de rehabilitación de James Hetfield.

Por ello, en la entrevista los comentarios tienen ese picor propio de quienes pasan por unos malos momentos. Así, fue Hetfield quien criticó la forma de tocar de su compañero, el baterista danés Lars Ulrich.

“(Cuando empezamos) la verdad es que Lars no era un buen baterista. Al día de hoy, no es el ‘Baterista del Año’. Todos lo sabemos”, declaró James, desmitificando la figura de Ulrich ante los ojos de millones de fanáticos.

Ulrich contestó reconociendo que el momento de grupo era tan malo que ni siquiera se hablaban entre ellos de manera individual. “James y Jason no se llaman, así que tienen una conversación a través de ti”, dijo el baterista. Y mirando a Hetfield reconoció: “Hace tiempo que no hablo con él, es cierto”. La ropa sucia se lavaba en público.