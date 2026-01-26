El primer exorcismo documentado de Chile: el caso que estremeció Santiago en el invierno de 1857

Invierno de 1857: una joven llamada Carmen Marín convulsiona a la ciudad. El presbítero José Raimundo Zisternas registra, día a día, lo que ve y oye en el Hospicio: accesos, rezos, pruebas médicas, exorcismos y una multitud que exige respuestas. Este registro se llama La endemoniada de Santiago, y se encuentra disponible para su lectura a través de una edición bajo el sello Alfaguara.

Su “Relación” al arzobispo cataliza un debate feroz con los facultativos de la época, quienes intentan explicar el caso como histeria o magnetismo, mientras el Evangelio de San Juan aparece —en el relato— como único “remedio”.

Esta edición recupera ese documento íntegro, prologado y revisado por Patricio Jara, presentando una pieza mayor de no ficción histórica, el primer caso de exorcismo en Chile. “El relato pormenorizado de lo que ocurrió aquellos días es acaso la crónica más aterradora que recuerde la historia de Chile”, señala Patricio Jara.