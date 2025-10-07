El Tiny Desk de 31 Minutos hace historia como la sesión chilena más vista de todos los tiempos

A 24 horas de su estreno, la sesión de 31 Minutos en el espacio del Tiny Desk se posicionó como una de las más vistas. Ya acumuló 2,5 millones de visitas.

Grabado el pasado 29 de septiembre en el estudio de la cadena NPR en Washington, la sesión se volvió el comidillo del momento. No solo por su repertorio, en que repasa lo mejor de las canciones del programa (con ineludibles como Mi equilibrio espiritual y Mi muñeca me habló), también por sus detalles ocultos.

Guiños a la situación migratoria que se vive en el país del norte, a la visa Waiver, a la serie Better Call Saul y hasta a la canción La voz de los 80′, de Los Prisioneros, marcaron el programa.

31 Minutos en la preparación de su sesión Tiny Desk.

Las 2,5 millones de visitas, vuelven a la de 31 Minutos una de las sesiones recientes más vistas. Superó a las de astros latinos como Fito Páez (1,5 millones), Carlos Vives (912 mil), incluso a la de la estrella urbana Eladio Carrión (2,3 millones) y a Ed Sheeran (1,2 millones). Eso sí, es el Tiny Desk más visto de un artista chileno.

Sin embargo, aún está lejos de otras de alta visualización como The Marias (5 millones), Carin León (10 millones) Bad Bunny (16 millones), y la de Ca7riel y Paco Amoroso, que se volvió un fenómeno de la cultura pop, y en un año ya acumuló 43 millones de visitas.

Como sea, lo de 31 Minutos es histórico. Tal como detalló Culto se preparó durante un mes, en un proceso que incluyó la reconstrucción del mismo set de Washington en un galpón en el barrio Matta.